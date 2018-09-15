Иларион: Предоставление автокефалии Украинской православной церкви может спровоцировать кровопролитие в этой стране
Предоставление автокефалии Украинской православной церкви может спровоцировать кровопролитие в этой стране. Такое мнение в интервью RT высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Гарантий мирного создания поместной православной церкви на Украине, о которых заявляют в Киеве, для иерархов Русской православной церкви недостаточно. По словам митрополита Волоколамского, если случится так, что УПЦ Московского патриархата признают церковью страны, которую считают агрессором, как о том говорят в Киеве, то ситуация может выйти из-под контроля представителей канонического священноначалия. Иларион допустил, что в случае, когда «раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская и Почаевская лавра, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие». Митрополит считает, что украинское законодательство уже сейчас в значительной степени направлено на дискриминацию и изоляцию Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь о возможном после автокефалии переименовании ее в Русскую православную церковь на Украине.
Накануне Синод РПЦ из-за ситуации с возможным предоставлением Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской церкви заявили и о прекращении поминовения патриарха Варфоломея в своих богослужениях.
Одним из ключевых вопросов в противостоянии между церквями остается принадлежность приходов. Сегодня около 12 тысяч украинских приходов подчиняются Московскому патриархату, а еще шесть тысяч принадлежат неканоническим церквям – УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Комментарии10
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traxau_okurka 15 сентября 2018 | 10:04
РПЦ пригрозила Иисусу Христу разрывом отношений, если он одобрит автокефалию для украинской церкви.
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 10:07
Лубянские попы прямо заявляют, что будут убивать людей на территории Украины.
stas12006 15 сентября 2018 | 10:08
Этот полудурок не знает , что на украине и так уже идёт кровопролитие устроеное россией , и им уже нечего боятся.
polsan 15 сентября 2018 | 10:10
Предоставление автокефалии Украинской православной церкви может спровоцировать кровопролитие в этой стране.
Зачем настраивать людей - одних против других?! Церковь должна служить примирению, сеять доброту и заботиться о душах людей, а не о церкви как о институте власти.
Для общения с Б-гом, человеку не нужны посредники. Институт Церкви был придуман человеком ради денег и власти.
a_z_bookin 15 сентября 2018 | 10:15
С истинно христианским смирением Илларион посулил украинцем кровопролитие.
vladimirbelarus 15 сентября 2018 | 10:18
Угрозы? Бог накажет тебя, ларик, за угрозы и ложь, а также за воровство, обман, прелюбодействие и лжесвидетельствование. За остальное ты получишь скоро.
ramses333 15 сентября 2018 | 10:19
Кроткий и богобоязненный патриарх Иларион провоцирует кровопролитие.
curious69_ 15 сентября 2018 | 10:20
Ещё одно доказательство, что РЕЛИГИОЗНЫЕ люди находятся ментально в СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Они готовы УБИВАТЬ друг друга за ПРАВИЛЬНОЕ церковное начальство. А если сознание не средневековое ,а современное и тоже готовы УБИВАТЬ - то точно КЛИНИЧЕСКИЕ ИДИОТЫ.
astlire 15 сентября 2018 | 10:21
ну, сейчас начнется истеричная киселевщина-соловьевщина. на религиозную тему.
eniro 15 сентября 2018 | 10:24
Почему этот Волоколамский поп считает, что все настоятели в Украине РПЦ МП дураки? Ему из покоев в Москве виднее? Будут конечно некоторые стычки. Киевская власть к ним готовится. Но, большинство перейдет вместе с приходами. А что их ждет если уйдут в Россию? Основание новых скитов в безлюдной Сибири? А что им светит в Украине? Идти в "затворники"?