Иларион: Предоставление автокефалии Украинской православной церкви может спровоцировать кровопролитие в этой стране

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви может спровоцировать кровопролитие в этой стране. Такое мнение в интервью RT высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Гарантий мирного создания поместной православной церкви на Украине, о которых заявляют в Киеве, для иерархов Русской православной церкви недостаточно. По словам митрополита Волоколамского, если случится так, что УПЦ Московского патриархата признают церковью страны, которую считают агрессором, как о том говорят в Киеве, то ситуация может выйти из-под контроля представителей канонического священноначалия. Иларион допустил, что в случае, когда «раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская и Почаевская лавра, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие». Митрополит считает, что украинское законодательство уже сейчас в значительной степени направлено на дискриминацию и изоляцию Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь о возможном после автокефалии переименовании ее в Русскую православную церковь на Украине.

Накануне Синод РПЦ из-за ситуации с возможным предоставлением Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской церкви заявили и о прекращении поминовения патриарха Варфоломея в своих богослужениях.

Одним из ключевых вопросов в противостоянии между церквями остается принадлежность приходов. Сегодня около 12 тысяч украинских приходов подчиняются Московскому патриархату, а еще шесть тысяч принадлежат неканоническим церквям – УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.