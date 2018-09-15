Российский МИД назвал дезинформацией данные о причастности подозреваемых в отравлении Скрипалей к ГРУ

О том, что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками спецслужб, говорится в расследовании группы «Беллингкэт».

Британская экспертно-журналистская группа «Беллингкэт» под прикрытием расследований выдает дезинформацию спецслужб – такое мнение высказала представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала данные о том, что согласно базе миграционной службы, Александр Петров и Руслан Боширов могут быть агентами разведки.

Вчера «Бэллингкэт» совместно с изданием The Insider указали, что в досье ФМС на файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «сведений не давать» и пометка «с.с.», которая может означать статус «совершенно секретно». Там же указан телефон, первые пять цифр которого совпадают с номерами подразделений Минобороны. Собеседник газеты – бывший сотрудник спецслужб – предположил, что это «телефон отдела кадров того места, где они служат».

Петров и Боширов, которых британские власти считают причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, позавчера дали интервью телеканалу RT. Они отвергли свою причастность к спецслужбам и утверждали, что находились в Солсбери с туристическими целями.