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10:00, 15 сентября 2018

Российский МИД назвал дезинформацией данные о причастности подозреваемых в отравлении Скрипалей к ГРУ

О том, что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками спецслужб, говорится в расследовании группы «Беллингкэт».

Британская экспертно-журналистская группа «Беллингкэт» под прикрытием расследований выдает дезинформацию спецслужб – такое мнение высказала представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала данные о том, что согласно базе миграционной службы, Александр Петров и Руслан Боширов могут быть агентами разведки.

Вчера «Бэллингкэт» совместно с изданием The Insider указали, что в досье ФМС на файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «сведений не давать» и пометка «с.с.», которая может означать статус «совершенно секретно». Там же указан телефон, первые пять цифр которого совпадают с номерами подразделений Минобороны. Собеседник газеты – бывший сотрудник спецслужб – предположил, что это «телефон отдела кадров того места, где они служат».

Петров и Боширов, которых британские власти считают причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, позавчера дали интервью телеканалу RT. Они отвергли свою причастность к спецслужбам и утверждали, что находились в Солсбери с туристическими целями.

Комментарии

30

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johnbmw Евгений Большаков 15 сентября 2018 | 10:04

ДЕБИЛЫ бл@дь!(с)лавров ...

danko_durka 15 сентября 2018 | 10:05

johnbmw: головкА .... НЕ Хами !!!!!

traxau_okurka 15 сентября 2018 | 10:07

danko_durka:
- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Русские, сэр! Хотят всех убедить, что они не виновны в отравлении Скрипалей.
- Так может они действительно невиновны, Бэрримор?
- Невиновные так громко не воют, сэр.

danko_durka 15 сентября 2018 | 10:07

traxau_okurka: буратино, рога сбрей. Сер.

vvietham 15 сентября 2018 | 10:14

ДЕБИЛЫ бл@дь!(с)лавров ...


The Bellingcat этот тот, который отказывался признать, что украинскими Буками была по самое немогу заставлена зона АТО и вместо этого фотошопил мутные картинки, чтобы привязать российские Буки к бандеровскому преступлению по уничтожению Боинга. [https://youtu.be/Q3MomxNHnUA?t=288 Програма "Час Ч" №129 (16.07.2014р. Веч?рн?й випуск) украинские Буки в зоне АТО Опубликовано: 16 июл. 2014 г. на следующий день хунта сбила Боинг]

И вот очередной фейк :)

Разоблачается на раз...

Смотрите, "опубликовали справку из ФМС" о которой они пишут:

Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он "родился" в 2009 году. То есть, по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов присутствия в этом мире у до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет.

т.е. они утверждают, что в справке ФМС ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ ПЕТРОВА, Т.Е. ЛЕГЕНДА грушника

ЁЁЁЁ

А на кой "Х" эту легенду тогда секретить?

Ну подумайте сами. Списки сотрудников ГРУ самые секретные списки в государстве, а тут на какой-то справке ФМС стоит "Сов.Секретно", т.е. любой сотрудник ФМС может получить к ней доступ, или любой мало мальский квалифицированный хакер, заразив вирусом компьютер ФМС, коих в РФ наверно несколько тысяч, сможет получить к ней доступ хоть из Ми6, хоть из ЦРУ.

Ну разве не смешно?

Ясен пень, что в таких легкодоступных Базах Данных,как ФМС грушники будут ничем не отличаться от любого гражданина РФ, иначе МИ6 или ЦРУ будет достаточно завербовать одного сотрудника ФМС и вычислить всех российских шпионов.

johnbmw Евгений Большаков 15 сентября 2018 | 10:18

vvietham: БРЕДИШЬ, дебилушкО? :-))

danko_durka 15 сентября 2018 | 10:20

johnbmw: головкА дыбилушкА , НУ - Выдави Из себя ..... ещё ПАРУ слов ?????

danko_durka 15 сентября 2018 | 10:22

traxau_okurka: анекдот развитого хохлотролля.

gordy 15 сентября 2018 | 10:11

МИД у нас и швец, и жнец, и на дуде игрец?

arye_11 15 сентября 2018 | 10:14

gordy:
А как можно россоМИДу и главной МИДсестре Маше вообще верить, если еще неделю назад они начисто отвергали само предположение, что Петров и Боширов реальные люди.

danko_durka 15 сентября 2018 | 10:27

arye_11: член трехколёсный. Сер.

seryj_wolk 15 сентября 2018 | 10:19

gordy: Верить рфскому МИДу - себя не уважать. Да и Беллингкэт приводит аргументы и неопровержимые факты, а Машка-какашка из рашки-говняшки голословно издает только "ихтамнет".

mymymy 15 сентября 2018 | 10:21

traxau_okurka: Или наоборот.
- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Англичане, сэр! Хотят всех убедить, что русские виновны в отравлении Скрипалей.
- А что ж они так громко воют, Бэрримор?
- Обосрались с доказательствам, сэр.

serge_moro 15 сентября 2018 | 10:06

johnbmw: Развалить все за 20 лет не смогли все цари, все генсеки и президенты. А вот он маленький ботоксный бандитик таки смог. Он просто герой всей этой огромной помойки ,которая когда-то была Россией. Слава Коротышке !

yralez 15 сентября 2018 | 10:10

johnbmw: Да неужели ?.
Дебилы, мля.........из МИДа.
Сорвал с языка.

merelymy 15 сентября 2018 | 10:15

Дезинформаторы дезинформируют.
Введение дезинформации в мооск происходит особо изощренным способом с использованием спецсредств ящика-дебилизатора и дезинформатора в одном излучателе с помощь отечественной азбуки Мерзе: крестиками и ноликами.
Возможна передача кода саакрала импердуса посредством танца с саблями в юбке клеш.

mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 10:09


Тоже мне, авторитетное ведомство - наркомат во главе с лаврухой!
Толпа лжецов, наркоторговцев и троллей.

vladimirbelarus 15 сентября 2018 | 10:22

mikhail_spb_: Добавьте проституцию в Ваш список. Это бОльшая часть их работы.

tvitov66 15 сентября 2018 | 10:24

mikhail_spb_: Система работает без сбоя: "это не мы" закономерно сменилась на "вы всё врете", следующим пунктом программы: "а вы докажите"

parasuk_ 15 сентября 2018 | 10:10

Стесняюсь напомнить, что еще вчера вшивые либерашки тявкали, что никаких паспортов нет. А сегодня они вытерли говно с мордочек и таскают в зубах новую косточку: пометку сс в неком досье фмс

polsan 15 сентября 2018 | 10:13

parasuk_: что ж ты такой стеснительный, что каждый день приходишь сюда и одно и тоже пишешь?! )) Тоже мне стеснительный тролль! ))

parasuk_ 15 сентября 2018 | 10:19

polsan: частое повторение это один из способов дрессировки либерашек. Одну заблудшую душу из грязных лап сектанов-некрофилов с Москворецкого моста я точно вырвал и вернул в лоно истиной веры :)

kara 15 сентября 2018 | 10:11

мне больше всего интересна позиция Эха, которое каждые пол часа постит заголовки где однозначно указана принадлежность к спецслужбам.типа, ложь повторенная не однократно становится правдой?

kremlefurer 15 сентября 2018 | 10:23

kara: В отличие от пригожинцев, нормальные люди не пасутся на Эхе круглосуточно.

mymymy 15 сентября 2018 | 10:26

kara: Ну да, их же духовные кураторы из Госдепа именно так себя и ведут: повторяют ложь многократно, причем на самом высоком уровне, например, Обамой, и вроде на тысячный раз можно сказать, что ложь стала правдой.

klegg 15 сентября 2018 | 10:14

было бы удивительно, если б танцорша диско посыпала бы себе голову пеплом и сказала, что да, это все правда

(комментарий скрыт)

viktorova 15 сентября 2018 | 10:18

/Российский МИД назвал дезинформацией.../

Бл@дь, дайте, наконец, уже правдивую, по вашему мнению, информацию!

goodman 15 сентября 2018 | 10:21

Не, ну смешно! Угораю я с этих служак, с этих их начальников, с этого главного клоуна! Ну ржака же! Все смеются! Ну, блин, какая-то сумасшедшая страна с клоунами во главе!

goga_s 15 сентября 2018 | 10:22

Есть такой термин - "репутация"

Кто с ним знаком - всё понимает по поводу "..заявлений МИД РФ.."!

А кто НЕ знаком - мне пофиг!
хи-хи

morganafata 15 сентября 2018 | 10:24

Существу с лексиконом синявки, я верю меньше чем кому бы то не было.

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