Российский МИД назвал дезинформацией данные о причастности подозреваемых в отравлении Скрипалей к ГРУ
О том, что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками спецслужб, говорится в расследовании группы «Беллингкэт».
Британская экспертно-журналистская группа «Беллингкэт» под прикрытием расследований выдает дезинформацию спецслужб – такое мнение высказала представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала данные о том, что согласно базе миграционной службы, Александр Петров и Руслан Боширов могут быть агентами разведки.
Вчера «Бэллингкэт» совместно с изданием The Insider указали, что в досье ФМС на файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «сведений не давать» и пометка «с.с.», которая может означать статус «совершенно секретно». Там же указан телефон, первые пять цифр которого совпадают с номерами подразделений Минобороны. Собеседник газеты – бывший сотрудник спецслужб – предположил, что это «телефон отдела кадров того места, где они служат».
Петров и Боширов, которых британские власти считают причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, позавчера дали интервью телеканалу RT. Они отвергли свою причастность к спецслужбам и утверждали, что находились в Солсбери с туристическими целями.
Комментарии30
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johnbmw Евгений Большаков 15 сентября 2018 | 10:04
ДЕБИЛЫ бл@дь!(с)лавров ...
danko_durka 15 сентября 2018 | 10:05
johnbmw: головкА .... НЕ Хами !!!!!
traxau_okurka 15 сентября 2018 | 10:07
danko_durka:
- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Русские, сэр! Хотят всех убедить, что они не виновны в отравлении Скрипалей.
- Так может они действительно невиновны, Бэрримор?
- Невиновные так громко не воют, сэр.
danko_durka 15 сентября 2018 | 10:07
traxau_okurka: буратино, рога сбрей. Сер.
vvietham 15 сентября 2018 | 10:14
ДЕБИЛЫ бл@дь!(с)лавров ...
The Bellingcat этот тот, который отказывался признать, что украинскими Буками была по самое немогу заставлена зона АТО и вместо этого фотошопил мутные картинки, чтобы привязать российские Буки к бандеровскому преступлению по уничтожению Боинга. [https://youtu.be/Q3MomxNHnUA?t=288 Програма "Час Ч" №129 (16.07.2014р. Веч?рн?й випуск) украинские Буки в зоне АТО Опубликовано: 16 июл. 2014 г. на следующий день хунта сбила Боинг]
И вот очередной фейк :)
Разоблачается на раз...
Смотрите, "опубликовали справку из ФМС" о которой они пишут:
Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он "родился" в 2009 году. То есть, по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов присутствия в этом мире у до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет.
т.е. они утверждают, что в справке ФМС ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ ПЕТРОВА, Т.Е. ЛЕГЕНДА грушника
ЁЁЁЁ
А на кой "Х" эту легенду тогда секретить?
Ну подумайте сами. Списки сотрудников ГРУ самые секретные списки в государстве, а тут на какой-то справке ФМС стоит "Сов.Секретно", т.е. любой сотрудник ФМС может получить к ней доступ, или любой мало мальский квалифицированный хакер, заразив вирусом компьютер ФМС, коих в РФ наверно несколько тысяч, сможет получить к ней доступ хоть из Ми6, хоть из ЦРУ.
Ну разве не смешно?
Ясен пень, что в таких легкодоступных Базах Данных,как ФМС грушники будут ничем не отличаться от любого гражданина РФ, иначе МИ6 или ЦРУ будет достаточно завербовать одного сотрудника ФМС и вычислить всех российских шпионов.
johnbmw Евгений Большаков 15 сентября 2018 | 10:18
vvietham: БРЕДИШЬ, дебилушкО? :-))
danko_durka 15 сентября 2018 | 10:20
johnbmw: головкА дыбилушкА , НУ - Выдави Из себя ..... ещё ПАРУ слов ?????
danko_durka 15 сентября 2018 | 10:22
traxau_okurka: анекдот развитого хохлотролля.
gordy 15 сентября 2018 | 10:11
МИД у нас и швец, и жнец, и на дуде игрец?
arye_11 15 сентября 2018 | 10:14
gordy:
А как можно россоМИДу и главной МИДсестре Маше вообще верить, если еще неделю назад они начисто отвергали само предположение, что Петров и Боширов реальные люди.
danko_durka 15 сентября 2018 | 10:27
arye_11: член трехколёсный. Сер.
seryj_wolk 15 сентября 2018 | 10:19
gordy: Верить рфскому МИДу - себя не уважать. Да и Беллингкэт приводит аргументы и неопровержимые факты, а Машка-какашка из рашки-говняшки голословно издает только "ихтамнет".
mymymy 15 сентября 2018 | 10:21
traxau_okurka: Или наоборот.
- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Англичане, сэр! Хотят всех убедить, что русские виновны в отравлении Скрипалей.
- А что ж они так громко воют, Бэрримор?
- Обосрались с доказательствам, сэр.
serge_moro 15 сентября 2018 | 10:06
johnbmw: Развалить все за 20 лет не смогли все цари, все генсеки и президенты. А вот он маленький ботоксный бандитик таки смог. Он просто герой всей этой огромной помойки ,которая когда-то была Россией. Слава Коротышке !
yralez 15 сентября 2018 | 10:10
johnbmw: Да неужели ?.
Дебилы, мля.........из МИДа.
Сорвал с языка.
merelymy 15 сентября 2018 | 10:15
Дезинформаторы дезинформируют.
Введение дезинформации в мооск происходит особо изощренным способом с использованием спецсредств ящика-дебилизатора и дезинформатора в одном излучателе с помощь отечественной азбуки Мерзе: крестиками и ноликами.
Возможна передача кода саакрала импердуса посредством танца с саблями в юбке клеш.
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 10:09
Тоже мне, авторитетное ведомство - наркомат во главе с лаврухой!
Толпа лжецов, наркоторговцев и троллей.
vladimirbelarus 15 сентября 2018 | 10:22
mikhail_spb_: Добавьте проституцию в Ваш список. Это бОльшая часть их работы.
tvitov66 15 сентября 2018 | 10:24
mikhail_spb_: Система работает без сбоя: "это не мы" закономерно сменилась на "вы всё врете", следующим пунктом программы: "а вы докажите"
parasuk_ 15 сентября 2018 | 10:10
Стесняюсь напомнить, что еще вчера вшивые либерашки тявкали, что никаких паспортов нет. А сегодня они вытерли говно с мордочек и таскают в зубах новую косточку: пометку сс в неком досье фмс
polsan 15 сентября 2018 | 10:13
parasuk_: что ж ты такой стеснительный, что каждый день приходишь сюда и одно и тоже пишешь?! )) Тоже мне стеснительный тролль! ))
parasuk_ 15 сентября 2018 | 10:19
polsan: частое повторение это один из способов дрессировки либерашек. Одну заблудшую душу из грязных лап сектанов-некрофилов с Москворецкого моста я точно вырвал и вернул в лоно истиной веры :)
kara 15 сентября 2018 | 10:11
мне больше всего интересна позиция Эха, которое каждые пол часа постит заголовки где однозначно указана принадлежность к спецслужбам.типа, ложь повторенная не однократно становится правдой?
kremlefurer 15 сентября 2018 | 10:23
kara: В отличие от пригожинцев, нормальные люди не пасутся на Эхе круглосуточно.
mymymy 15 сентября 2018 | 10:26
kara: Ну да, их же духовные кураторы из Госдепа именно так себя и ведут: повторяют ложь многократно, причем на самом высоком уровне, например, Обамой, и вроде на тысячный раз можно сказать, что ложь стала правдой.
klegg 15 сентября 2018 | 10:14
было бы удивительно, если б танцорша диско посыпала бы себе голову пеплом и сказала, что да, это все правда
viktorova 15 сентября 2018 | 10:18
/Российский МИД назвал дезинформацией.../
Бл@дь, дайте, наконец, уже правдивую, по вашему мнению, информацию!
goodman 15 сентября 2018 | 10:21
Не, ну смешно! Угораю я с этих служак, с этих их начальников, с этого главного клоуна! Ну ржака же! Все смеются! Ну, блин, какая-то сумасшедшая страна с клоунами во главе!
goga_s 15 сентября 2018 | 10:22
Есть такой термин - "репутация"
Кто с ним знаком - всё понимает по поводу "..заявлений МИД РФ.."!
А кто НЕ знаком - мне пофиг!
хи-хи
morganafata 15 сентября 2018 | 10:24
Существу с лексиконом синявки, я верю меньше чем кому бы то не было.