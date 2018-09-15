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09:30, 15 сентября 2018

Решение Синода РПЦ в связи с ситуацией на Украине равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинополем

Решение Синода РПЦ в связи с ситуацией на Украине равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинополем, говорят в Московском патриархате. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в то же время отметил, что евхаристическое общение между обеими церквями не прерывается. Дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от действий Константинопольского патриархата.

Иларион добавил, что патриарх Варфоломей рискует остаться без поддержки примерно половины из 300-милионного православного населения планеты. В свою очередь в интервью RT он заметил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви может привести к кровопролитию.

Комментарии

15

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traxau_okurka 15 сентября 2018 | 09:35

Вот вся вата и портянки стебались над Порошенко когда он обещал без виз и да, ошибся по срокам, но вот он -без виз. Потом все ржали над автокефалией украинской церкви, а это ребята, без преувеличения тектоническое, эпохальное событие. И вот она - автокефалия.

arye_11 15 сентября 2018 | 09:40

traxau_okurka:
Такое впечатление, что ни Путя, ни Гундя до сих пор не осознали роковых последствий своего решения от 2014 года.
Дергаются, трепыхаются, стращают и прикрываясь громкими самовосхвалительными речами гонят, гонят, гонят от себя мыслишку, что они не просто проиграли, а получили полный разгром

sensei54 15 сентября 2018 | 09:50

arye_11: трепыхаются, стращают
............................................................
"Верующие могут встать на защиту монастырей"
С большой долей вероятности грядет новый скандал.
СБУ кое-чему научилась, и, возможно, уже сегодня появятся первые сообщения о задержании первой "военторговской автолавки с крестьянским инвентарём".
Причем, на самом деле автолавки может и не быть. Однако, после таких заявлений одного из управлений ФСБ (то есть РПЦ), она просто обязана быть обнаруженной и задержанной СБУ.
На дураках воду возят.

arye_11 15 сентября 2018 | 09:57

sensei54:
Вот, вот, вот...!!!
Именно это и говорю всегда - что меня всегда поражало в кремлевской банде, насколько же они глупы.
Подлые, беспринципные, это да, это есть.
Но и глупы пронзительной глупостью.
Затевают чего-то, гремят, стращают, сами себя заводят, а просчитать свои поступки не то, что на 3-4 хода вперед, на один ход не могут.
Ну и правильно, если их в Украине отъимеют.
Кто подставляется, того и имеют.

tvitov66 15 сентября 2018 | 09:40

traxau_okurka: теперь понятно почему попики в женских рясах-сарафанах ходят - истерят также как бабы

seryj_wolk 15 сентября 2018 | 09:53

tvitov66: Могут доиграться рпцшники до звания сектантов-еретиков-раскольников!

tvitov66 15 сентября 2018 | 10:07

seryj_wolk: приравняют РПЦ МП к Хезболле и делов-то - будет Гуня предводителем террористической религиозной секты

igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 09:41

traxau_okurka: позарились гундяй со своими попами на ворованное( Крым, Донбасс) , взалкали - вот и поплатились! А как же божья заповедь: не укради?

kompricikos 15 сентября 2018 | 10:08

traxau_okurka: В Украине никто не отменяет русскую церковь, только она будет называть -Русская православная церковь на Украине, а не так по-хитрому как сейчас УПЦ МП те украинская православная церковь,но московского патриархата.

viktorova 15 сентября 2018 | 09:39

//он заметил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви может привести к кровопролитию...//

Как по мне, так попы должны призывать к миру и сокойствию, но никак не к кровопролитию.
Ну хотят получить автокефалию - пусть будут самостоятельными, не вижу проблемы. Будет меньше денег у РПЦ - ну и что? Для личного потребления много денег не надо.
Просрали приходы - признайте и отойдите в сторону - займитесь пока ещё оставшимися...

mahnozlukka 15 сентября 2018 | 09:41

viktorova: я б согласился на митрополию от Константинополя. как это было исторически)) скромнее надо быть товарищам попам))

xuato 15 сентября 2018 | 09:41

А все. Теперь допату и садить картошку вместе с прихожанами, разделить их чашу. Красная икра - отныне не ваша еда. Пора и поработать. Прывыкли грабить чужое, пора отвыкать и жить по Библейским заветам не укради (Крым) не убивай (Донбасс) или оформляйте секту Русская штунда им. ФСБ.

andre_klimov 15 сентября 2018 | 09:44

Какие молодцы!! Грозят "уйти из-под начальства" - значит и паства будет понимать, что можно отделиться от этой мирской власти, перестать ее признавать как данность. А это уже и вправду - тектонический сдвиг в этих мозгах.

cromwel 15 сентября 2018 | 10:06

Вот она кара Божья и пришла. Поддерживают попы этот бесовской режим, вот и получили.

timber_head 15 сентября 2018 | 10:23

"равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинополем"
И какое дело Константинополю, что наши взбрыкнувшие "патриархи" решили "назло бабушке уши отморожу"?

"патриарх Варфоломей рискует остаться без поддержки примерно половины из 300-милионного православного населения планеты"
Всего половины? Т.е. они считают что все 147 миллионов россиян поголовно православные? Да в России дай бог, чтобы миллинов 20 православных "верующих" набралось, из которых реально верующих православных меньше 10 - остальные просто дань моде отдают. А за пределами России никакой поддержки никакой "Московский патриархат" в принципе не получит - там либо пофиг на его прыжки, либо неприятие. Греки вон и то перестали к себе пускать, уж на что у России с Грецией всегда были хорошие отношения.

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