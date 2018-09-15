Генсек НАТо Йенс Столтенберг обвинил Россию в том, что она препятствует вступлению в Альянс Македонии и Черногории
По его словам, Россия пытается вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО. Он также добавил, что Москва вмешивается в политику других государств с помощью соцсетей, сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва дорожит добрыми отношениями с Македонией и выступает за развитие взаимодействия с этой страной. «Но что касается приближение инфраструктуры НАТО и НАТО в целом к нашим границам, то вы знаете очень хорошо об отношении Москвы к этому процессу, и в этом плане ничего не изменилось, — сказал Песков.
Комментарии2
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perestarok 15 сентября 2018 | 09:50
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в том, что она препятствует вступлению в Альянс Македонии и Черногории"
Так сам же этот козёл сетовал, что Россия оказалась на границах НАТО.
midnightblues 15 сентября 2018 | 09:59
Да неее-все нормально
Тут все хотят в НАТО
Черногорцы не дураки