Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб
Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. К такому выводу пришли авторы совместного расследования Bellingcat и Инсайдер. Они ссылаются на базу ФМС.
Комментарии32
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traxau_okurka 15 сентября 2018 | 09:37
В деле Скрипалей дедушка хотел показать Западу, что у него длинные руки. Но Запад не понял юмора, ввёл санкции и дал дедушке по рукам.
— А почему Симоньян у этих "туристов" не спросила ничего по существу?
— Побоялась, наверное, что они её тоже "Новичком" траванут.
P.S. И что интересно, фарш, который намолотили эти лубянские кулинары в гостях у Симоньян, уже не прокрутишь обратно.
semia 15 сентября 2018 | 09:49
...действительно являются сотрудниками российских спецслужб и геями...А что работа у них такая. Правильно Сорокин описал их,а все это чтоб укрепить чувство локтя
serge_moro 15 сентября 2018 | 09:52
semia: semia: Встречаю я Серёжку Фомина - А он Герой Советского Союза. / Высоцкий В.С./ ////
Мы встретили Сашку Петрова. А он Гейрой Российской Педерации.
cromwel 15 сентября 2018 | 09:57
semia: это называется половые скрепы.
tprfrund001 15 сентября 2018 | 10:00
cromwel: serge_moro: semia: Оказывается. по степени гомофобии либерасты дадут сто очков вперёд "ватникам". Парадокс!
serge_moro 15 сентября 2018 | 10:03
tprfrund001: Развалить все за 20 лет не смогли все цари, все генсеки и президенты. А вот он маленький ботоксный бандитик таки смог. Он просто герой всей этой огромной помойки ,которая когда-то была Россией. Слава Коротышке !
merelymy 15 сентября 2018 | 10:05
tprfrund001: оказывается. по степени гомофобии либерасты дадут сто очков вперёд "ватникам"...
А вы кто, прокладка из Ольгинского сатира?
Тогда промыкай. Вам там хором методичку вставляют или индивидуально?
mymymy 15 сентября 2018 | 10:00
cromwel: То есть Эхо уже даже перестало ссылаться на чье-то тупорылое мнение и подает тупорылое заявление как факт?
kompricikos 15 сентября 2018 | 09:59
semia: вчерашний анекдот- Марго-вы из ГРУ? конечно нет, наш старший сказал ,что мы п.....расы
tvitov66 15 сентября 2018 | 09:38
Путин: "Мы нашли подозреваемых в отравлении Скрипалей. Ничего криминального там нет."
Я не знаю кто они такие, но за их крышу отвечает лично ПУтин
shmuel63 15 сентября 2018 | 09:48
tvitov66: "Ничего криминального там нет." - конечно, нет. Что вообще может быть криминального в отравлении людей с помощью ОМП на чужой территории?
ppvngavr 15 сентября 2018 | 09:42
О целесообразности внесудебных расправ внутри страны и за ее рубежами читайте в публикации:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491
neyexo 15 сентября 2018 | 09:45
Заврались
Считаю, что операцию провалил лично Путин
perestarok 15 сентября 2018 | 09:53
neyexo: "Считаю, что операцию провалил лично Путин"
Путин, говоря о них, хихикал. Ему же доложили, что они геи.
cromwel 15 сентября 2018 | 10:00
perestarok: было бы прикольно, если бы за этот провал он отодрал бы их прямо в студии. И Симонян для кучи.
xuato 15 сентября 2018 | 09:45
Удивляюсь, а почему эти засланцы РФ не нанесли минометно артилерийский удар по городку, как, например в ДыРе? ФСБ это сборище непрофесиональных идиотов.
dvdd 15 сентября 2018 | 10:00
xuato: наверное, самый-самый умный почувствовал, что миномётный удар будет слишком заметным и не слишком уместным для Англии в отличие от ДНР.
neyexo 15 сентября 2018 | 09:47
Интересно, а в Кремле или АП есть первый отдел?
Который следил бы за тем, что болтают сотрудники
pontifig 15 сентября 2018 | 09:52
neyexo: есть,но там работают вот такие-же петровы и башировы
dvdd 15 сентября 2018 | 10:02
pontifig: которые заносят "Самому". Так что, механизм работает как надо. Цель его - занести, а не эффективность. Что мы и наблюдаем повсеместно: от РПЦ и Космоса до ФСБ и ГРУ.
seryj_wolk 15 сентября 2018 | 09:49
А как улыбались ехидно Владимир Владимирович, как честно уверял, что они не при чем!
И как жидко обделался перед всем честным миром. Ихтамнеты-то оказывается ихтаместь.
boal 15 сентября 2018 | 09:51
кто бы сомневался.. Это -видно невооруженным взглядом. Но, скорее всего, эти люди - для прикрытия, из какого то "третьего эшелона" сотрудников ФСБ/МВД, от куда -нибудь из Оренбурга, на не особо важной должности.. Таким что то серьезное доверять- явный провал заведомо.
eniro 15 сентября 2018 | 10:01
boal: "Третий эшалон" из Оренбурга не раскатывает по Европе 12 раз в год. Уж поверьте на слово. Вы слишком хорошего мнения о бюджетных тратах на подобные "отпуска".
rodom_neotkuda 15 сентября 2018 | 09:54
мне, если честно, обидно за россию
хотя я никакого отношения с россией не имел, не имею, и не буду иметь
жалко людей
вы потерпите, битте
упыри наворовали.. до 5 поколения хватит.. они бы ушли, но вот как получилось.. идти им некуда
много бед у вас еще будет.. пока этот не сдохнет
жалко то, что детей своих вы уже сделали бедными, а внуки будут нищими
tprfrund001 15 сентября 2018 | 10:02
rodom_neotkuda: Скачите, укропеец, скачите, не отвлекайтесь.
mymymy 15 сентября 2018 | 10:03
rodom_neotkuda: Ты о кастрюльке своей беспокойся и кружевные труселя береги до следующего гей-парада.
dvdd 15 сентября 2018 | 09:58
Ну, почему, эти европейцы такие упёртые??? Всё складывалось хорошо (как это бывает в России - пациент сам нанёс себе пять ножевых ранений и одно в сердце и т.п.) и Россияне хавают. Ну, почему эти бритты начали раскапывать и реанимировать Скрипалей?! Почему не все такие наивные дебили, как ватные россияне?! Щаз из-за этого нам впишут по-полной. Ибо бритты, как и все, не любят, когда гопники залазют в их особняк 17 века и срут под дорогим розовым кустом. Отчего мир так несправедлив?! Отчего они не ссут кпиятком от наших скреп?!
ppsh 15 сентября 2018 | 09:59
Факты, документы, свидетели - вот основа обвинения. Если их нет - заткнитесь!
sergo_25_26 15 сентября 2018 | 10:15
ppsh: юморист косит под юриста? Да там фактов, документов и свидетелей хватит на целый полк гейбондов таких.
rodom_neotkuda 15 сентября 2018 | 10:09
нормальные люди прочитают и смогут задуматься
шавки гавкают
поэтому я и говорю.. жалко россию
veniy_diktov 15 сентября 2018 | 10:12
Не сомневаюсь, что они грушники, но как они воскресли после уничтожения их Путиным никак не пойму. Может белийсат с инсайдером проведут расследование и доведут до мировой общественности, что за технологии применяли российские спецслужбы для воскрешения убиенных!
sbk 15 сентября 2018 | 10:15
Не он это! (с)