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09:00, 15 сентября 2018

США связывают введение санкций против «Северного потока–2» с выполнением Россией Минских соглашений

Американский министр энергетики Рик Перри заметил, что у Москвы есть возможность продемонстрировать желание стать добрым соседом и поддерживать более цивилизованные отношения с окружающими их странами. В отношениях с Украиной этого пока не заметно, добавил Перри.

Министр подчеркнул, что планы Вашингтона продавать свой сжиженный природный газ в Европу не является реальной причиной для санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

Комментарии

14

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kottigr1 15 сентября 2018 | 09:16

С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину..
Странно.. Все они сбежали в свободную Украину, а не в фашистскую РФ-ию..

tprfrund001 15 сентября 2018 | 09:16

Как РФ может выполнить Минские соглашения? Заставить Украину внести изменения в конституцию?

perestarok 15 сентября 2018 | 10:21

tprfrund001: "Как РФ может выполнить Минские соглашения? Заставить Украину внести изменения в конституцию?"

Запросто, если введёт войска на Украину.

kaputvsemu 15 сентября 2018 | 09:22

США увещевают Путина, как неразумное избалованное дитя.
А надо ремня. По попе, по попе.

tprfrund001 15 сентября 2018 | 09:22

> не является реальной причиной
Конечно, не являются!

В Идлибе, того гляди, бармалеев доколотят - многолетние труды и миллиардные инвестиции коту под хвост.
Юнкер об отказе от доллара заговорил.
"Брекзит" сам на себя не похож. Терезе Борик в затылок дышит. В парламенте Корбин силу берёт.
По Севморпути только РФ-суда ходить будут.
Поставки топлива РФ-судам выросли на треть - на треть сократились объёмы, проходящие через порты прибалтийских шавок англосаксов, которых надо кормить, а то к РФ переметнутся вместе с Польшей, как Корейба пообещал.
И прочее, прочее, прочее...

rampa 15 сентября 2018 | 09:31

tprfrund001: спасибо вас за позитивную новость. Оказывается у России все хорошо и даже еще лучше. А то меня соседи замучили своим нытьем, что живут все хуже и хуже. Вот я им теперь расскажу, что "по Севморпути только РФ-суда ходить будут", и они сразу жить лучше станут )))

perestarok 15 сентября 2018 | 10:24

rampa: "Вот я им теперь расскажу, что "по Севморпути только РФ-суда ходить будут", и они сразу жить лучше станут )))"

Вы путаете внутреннее ограбление народа и внешнее богатение российских компаний.

(комментарий скрыт)

fedor57 15 сентября 2018 | 09:26

Не хочу выступать адвокатам Кремля, но причем тут минские соглашения? Где там сказано про обязанность России прокачивать газ через Украину? Да и вообще, когда третья страна командует другой, через какие страны ей транзитировать газ это нонсенс.

ze_danil 15 сентября 2018 | 09:31

fedor57: ну Гундяй же указывает хохлам какому богу они должны молится - тебя же это не смущает

rampa 15 сентября 2018 | 09:52

fedor57: с чего вы взяли, что США требуют от России перекачивать газ через Украину?

perestarok 15 сентября 2018 | 10:26

rampa: "с чего вы взяли, что США требуют от России перекачивать газ через Украину?"

Устами Меркель.

pedrobutylkovich 15 сентября 2018 | 09:30

Особенно этому обрадовалась Меркель!

veniy_diktov 15 сентября 2018 | 09:35

Каклушки и каклята последний год пользуются российским газом - с 2019 года на Усраине для технических нужд и в ЖКХ будет использоваться какляцкий пердячий газ из общественных сортиров и личных выгребных ям. С 2019 года транзит газа через Усраину прекращается и президент Усраины Педя Поросёнок будет дотировать усраинскую промышленность из собственных доходов.
Слава Усраине, героям усраинского сала слава!

rampa 15 сентября 2018 | 09:55

veniy_diktov: то, что ты своими коментами выставляешь себя (как бы это по-мягче сказать) неадекватным - это в конце-концов только твои проблемы. Но ведь по тебе и о других русских судят. Нас-то за что? )))

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