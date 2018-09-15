Депутаты в Петербурге хотят запретить уличных музыкантов
Парламентарии создали специальную группу, чтобы внести поправки в закон о массовых мероприятиях.
Привлечь уличных музыкантов к ответственности, на данный момент, можно только если они собирают деньги со слушателей. В таком случае это считается незаконной предпринимательской деятельностью. Но члены петербургского парламента хотят пойти дальше, так как сейчас, например, нет требований по уровню шума и громкости звуков. Также депутаты обеспокоены судьбой слушателей, которые скапливаются и превращаются в толпу около выступающих артистов. Как отметил депутат законодательного собрания от Единой России Денис Четырбок, сейчас все культурно-массовые мероприятия проводятся в Петербурге по нормативам 90-х годов прошлого столетия. Акт-постановление составлен ещё во времена губернатора Анатолия Собчака.
Сейчас же рабочей группе предстоит заняться в числе прочего и юридическими терминами, чтобы определить, что такое флешмоб, забег и к чему отнести свадебные гуляния. Разработать законопроект петербургские парламентарии собираются до конца года.
Это не первая попытка регламентировать работу уличных музыкантов. Год назад чиновники Смольного написали федеральную инициативу, которая до сих пор находится на экспертизе в правительстве. В ней прописаны минимальные требования для проведения частных культурных мероприятий.
Комментарии10
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putin_frend 15 сентября 2018 | 09:14
да чё там, сразу расстрелять как бешеных собак!
chimp2013 15 сентября 2018 | 09:22
А не легче ли ваще запретить музыку? Заставить депутатов выступать на улицах.
neon999 15 сентября 2018 | 09:26
Закатают все под асфальт, чтоб единственным "развлечением" остались крестные ходы.
dmitri_m 15 сентября 2018 | 09:26
Я вот помню на Невском турагентов, оруших в мегафоны, и помню, что один доведенный ими пенсионер застрелил одну такую бабу с мегафоном. С этими рекламщиками как-то разобрались или нет?
timber_head 15 сентября 2018 | 09:30
"Привлечь уличных музыкантов к ответственности, на данный момент, можно только если они собирают деньги со слушателей. В таком случае это считается незаконной предпринимательской деятельностью."
Это ж без кассового аппарата! Мимо бюджета! Копеечки уплывают!
"депутаты обеспокоены судьбой слушателей"
"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!"
"которые скапливаются и превращаются в толпу около выступающих артистов"
И правильно! Больше трех не собираться! Ишь, удумали, толпы собирать. Так и до бунтов недалеко.
nick_grinevitsky 15 сентября 2018 | 09:31
Сообразительные на счёт всего, что можно представить себе нынешняя власть в качестве протеста... Но... застенчивые, чтобы вот так, сразу:
"шаг вправо шаг влево побег, прыжок на месте провокация!
nns33 15 сентября 2018 | 09:38
Идиотизм! Чем дальше,тем больше! Художников разогнали,теперь примутся за музыкантов. Кто бы отменил таких депутатов,которые умеют исключительно только запрещать.
xuato 15 сентября 2018 | 09:43
Оставят только стукачей.
krauze 15 сентября 2018 | 10:18
Идиоты. Они помешались на запретах. Хоть бы что то услышать-разрешить. На хрена нам такие слуги? Гнать их в шею, пусть в шахту идут работать или таксистами.
biathlete 15 сентября 2018 | 10:19
нормально-нормально. Больше Ада!
Культурная столица, чо.