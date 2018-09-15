«Роскосмос» перепроверит результаты работы комиссии РКК «Энергия» по делу о появлении отверстия в корабле «Союз»

Как сказал РИА источник в ракетно-космической отрасли, первое заседание новой комиссии госкорпорации ожидается в начале следующей недели. Сейчас, по словам собеседника агентства, расследование ведется по трем направлениям. Все они предусматривают преднамеренное сверление отверстия в космическом корабле. Это могло произойти на Заводе экспериментального машиностроения, на космодроме Байконур и, наконец, в космосе.

Пока что внутренняя комиссия РКК «Энергия» не смогла установить истинные причины и виновных.