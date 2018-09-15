«Роскосмос» перепроверит результаты работы комиссии РКК «Энергия» по делу о появлении отверстия в корабле «Союз»
Как сказал РИА источник в ракетно-космической отрасли, первое заседание новой комиссии госкорпорации ожидается в начале следующей недели. Сейчас, по словам собеседника агентства, расследование ведется по трем направлениям. Все они предусматривают преднамеренное сверление отверстия в космическом корабле. Это могло произойти на Заводе экспериментального машиностроения, на космодроме Байконур и, наконец, в космосе.
Пока что внутренняя комиссия РКК «Энергия» не смогла установить истинные причины и виновных.
Комментарии7
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buzukin1905 15 сентября 2018 | 09:11
Давно все поняли - это беременный астронавт захотел поскорее кактусов солененьких :) Ну, кто там из этих троих звездно-полосатых неправильно чихает? Быстро назовите еще одного - вот уже и предварительный сговор! А третий - на стреме :) Бунт на корабле!
viktorova 15 сентября 2018 | 09:47
Головожопость с рукожопостью в России наступает по всем фронтам. В управлении государством, в космосе, в разведке...
kaputvsemu 15 сентября 2018 | 09:14
Пьяный русский Иван ткнул дрелью не туды. Бывает.
venmud 15 сентября 2018 | 09:21
Владимир Маяковский. "Прозаседавшиеся"
baran_provokator 15 сентября 2018 | 09:22
может хватит уже путать космодромы, красть серебряные припои, переворачивать гироскопы рысканья и сверлить стены в космических аппаратах?!.
nigelliri56 15 сентября 2018 | 09:38
Да, однако, у россиян сплошные достижения, одни за другими.
scleha Алексей Носов 15 сентября 2018 | 09:59
Истинная причина - это ведь гадкий американец в скафандре с дрелью подкрался! А эти такого заключения и не дали!!! Перепроверить!!!