РПЦ предупреждает об опасности кровопролития в случае получения Украинской церковью автокефалии

Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, сказал в интервью RT глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Тем временем Русская православная церковь ограничивает свое общение с патриархом Константинопольским Варфоломеем, объявил накануне журналистам митрополит Илларион.

На прошлой неделе патриарх Варфоломей направил своих экзархов на Украину в рамках предоставления автокефалии УПЦ.