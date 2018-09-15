РПЦ предупреждает об опасности кровопролития в случае получения Украинской церковью автокефалии
Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, сказал в интервью RT глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Тем временем Русская православная церковь ограничивает свое общение с патриархом Константинопольским Варфоломеем, объявил накануне журналистам митрополит Илларион.
На прошлой неделе патриарх Варфоломей направил своих экзархов на Украину в рамках предоставления автокефалии УПЦ.
Комментарии59
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alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 10:00
Т.е. РПЦ решила вести в Украине свою "гибридную вйону".
vladimirgornitsky 15 сентября 2018 | 10:01
РПЦ не наша ни одного слова в защиту Украины, ставшей жертвой российской агрессии, - лишний раз подтвердила, что занимается исключительно идеоогическим обслуживанием российскойвласти, подерживая все ее действия, и никогда не осуждая за преступления..
А когда в ответ украинцы ускорили и без того неизбежный после получения Украиной независимости процесс создания своей национальной церкви, РПЦ открыто угрожает Украине новой войной - в дополнение к той, которую Россия уже ведет на Украине.
Понятно, что никто на Украине не станет воевать за право российских попов получать доходы на Укране и занматься тампооссийской пропагандой, так что придется засылать туда очередных человечков. Только на этот раз, видимо, не зеленых, а черных.
shoorah 15 сентября 2018 | 10:03
Если титушки из Москвы не понаедут, то ничего не будет.
vadimp 15 сентября 2018 | 10:06
"Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей ..."
Эт я не понял, с чего бы? Аль у Московского патриархата некое свое, особенное православие? Не, я еще бы понимал ежели монастыри там условно мусульманам переходили, тут да. А так, было православие, осталось православие - за "московских" попов кто задницу рвать будет? Опять "вежливые зеленые человечки"?
orein51 15 сентября 2018 | 10:09
рпц призывает к кровопролитию, не так ли?
alexandr400 15 сентября 2018 | 10:12
Как забегали длиннобородые. Ничего, будете в анафеме жить вечной, так-то служить князю мира сего и алкать сокровищ мирских....