В Москве назвали дезинформацией новое расследование о возможной причастности к ГРУ подозреваемых по «делу Скрипалей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила группу Bellincat в том, что она работает на западные спецслужбы. Как утверждают представители Bellincat и издания The Insider, Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в покушении на Скрипалей в Солсбери, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Подрбности расследования рассказал шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

Доброхотов сообщил, что это только первая часть расследования.

Тем временем «Новая газета» пишет, что есть еще одно косвенное доказательство связи фигуранта «дела Скрипалей» с Минобороны. В справке из ФМС на Александра Петрова, которую опубликовал The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat, вместе с пометкой «сведений не давать» указан городской телефон. Как отмечает газета, номер относится к АТС в районе Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Кроме того, сам номер на одну лишь цифру отличается от телефона журнала «Зарубежное военное обозрение» Министерства обороны. Как предположил в разговоре с «Новой» бывший сотрудник спецслужб, скорее всего, указан телефон отдела кадров того подразделения, где могут служить Петров и Боширов.