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Эксклюзив Эха 09:00, 15 сентября 2018

В Москве назвали дезинформацией новое расследование о возможной причастности к ГРУ подозреваемых по «делу Скрипалей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила группу Bellincat в том, что она работает на западные спецслужбы. Как утверждают представители Bellincat и издания The Insider, Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в покушении на Скрипалей в Солсбери, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Подрбности расследования рассказал шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

Доброхотов сообщил, что это только первая часть расследования.

Тем временем «Новая газета» пишет, что есть еще одно косвенное доказательство связи фигуранта «дела Скрипалей» с Минобороны. В справке из ФМС на Александра Петрова, которую опубликовал The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat, вместе с пометкой «сведений не давать» указан городской телефон. Как отмечает газета, номер относится к АТС в районе Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Кроме того, сам номер на одну лишь цифру отличается от телефона журнала «Зарубежное военное обозрение» Министерства обороны. Как предположил в разговоре с «Новой» бывший сотрудник спецслужб, скорее всего, указан телефон отдела кадров того подразделения, где могут служить Петров и Боширов.

Комментарии

30

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kottigr1 15 сентября 2018 | 09:08

Поражает тупизна российских спецслужб. Выдавать загранпаспорта своим сотрудникам с одной серией с близкими номерами, гражданские паспорта делать в одном и том же УФМС, а контактным телефоном оставлять телефон отдела кадров ГРУ - это главный приз в номинации премии Дарвина.. !
Отправляли бы сразу на задания в буденновке со звездой и балалайкой под мышкой..

rus 15 сентября 2018 | 09:24

kottigr1: ...Отправляли бы сразу на задания в буденновке со звездой и балалайкой под мышкой..


:-)) Вы так переживаете за провал спецслужб России в деле ликвидации предателей? Думаете, если бы паспорта были бы выписаны "правильно" то удача сопутствовала России?

kottigr1 15 сентября 2018 | 09:30

rus: Уверен, что горе-киллеров "пасли" с самого момента их прилета в Лондон и англичане очень "толсто" на это намекают вечно врущей российской власти.. Не будут они торопиться выкладывать все доказательства, дабы ещё больше выставить российскую власть полными идиотами..

rus 15 сентября 2018 | 09:42

kottigr1: ...Уверен, что горе-киллеров "пасли" с самого момента их прилета в Лондон ...


Намекаете, что бриты СОУЧАСТВОВАЛИ в преступлении, считая Скрипалей отработанным материалам, а с какой же целью?

mymymy 15 сентября 2018 | 09:42

rus: rus:Что вообще за бред?
Какие доказательства причастности спецслужб к этой фигне? Почти одинаковые номера паспортов?
Правда?
Доброхотова покусали беллинги или он всегда был таким же тупым?

ringmenn 15 сентября 2018 | 10:04

rus: С бараном у руля удачи быть не может в принципе!!!!

rus 15 сентября 2018 | 10:13

ringmenn: ...С бараном у руля ...


Намекаете на того, кто вывел Россию в ПЕРВЫЕ соперники Пиндосии в ряду с Китаем - первой экономикой мира?
А Вы бы предпочли роль Руины?

vikwlad 15 сентября 2018 | 09:32

До чего же примитивные людишки работают в МИДе и Маня в том числе.

tvitov66 15 сентября 2018 | 09:10

"Чья бы корова мычала ..."(с) говорит русская народная мудрость

serge_moro 15 сентября 2018 | 09:25

tvitov66: Чтобы сейчас не говорила Захарова ,на нее будут смотреть ,как на сумасшедщую портянку ,работaющую на МИД . Все это всероссийский провал. Виноват во всем главный идеолог и лидер всех воров,убийц и лжецов Питерский Коротышка -член тамбовской ОПГ

meteor1908 15 сентября 2018 | 09:11

Мария обвинила... А доказательства где?

tvitov66 15 сентября 2018 | 09:14

meteor1908: а ей и не надо - может нести любую чушь ... от лица МИД РФ

rus 15 сентября 2018 | 09:37

tvitov66: ...а ей и не надо...


Полагаете, Британии тоже не надо доказывать причастность этих молодых мужественных сотрудников спецслужб к двери Скрипалей?
Кстати, где дверь, можно на нее посмотреть сейчас? Вот этот полицейский плевать на на нее хотел, и наверное, уже ее языком облизал, и хоть бы что.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC&img_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Ftimes%252Fprod%252Fweb%252Fbin%252F615b74ac-32d3-11e8-8618-4dab5276195d.jpg%3Fcrop%3D3499%252C1968%252C0%252C182%26amp%3Bresize%3D685&pos=0&rpt=simage&lr=2

venq 15 сентября 2018 | 09:13

безобразие какое! эхо - агент Bellincat! тьфу!
надо срочно вносить в ЕР новый законопроект, по которому все сми (кроме федеральных), цитирующие иносми, немедленно заносились бы в Реестр НКО.
:D

venq 15 сентября 2018 | 09:22

зы. тогда бы в сумме с яровой гаджет-прослушкой каждого российского носа, в стране учредился бы полный безумный порядок.
:D

venmud 15 сентября 2018 | 09:17

" даже сам Господь уже устал терпеть нашу наглость, глупость и гордыню." Антон Орехъ
14 сентября 2018 "Бандеровцы в рясах"
"Вот наша власть – она ведет себя как дура." 10 сентября 2018, 18:07 Антон Орехъ

mymymy 15 сентября 2018 | 09:50

venmud: venmud: Орех, кстати, зря каркает. Когда "Господь уже устал терпеть наглость, глупость и гордыню" Носика, всем известно, где Носик очутился.

kaputvsemu 15 сентября 2018 | 09:18

Маша, они тебе не поймут. Ты объясни им на чистом английском, что "фаши такасатьелстфа нье такасатьелстфа".

neon999 15 сентября 2018 | 09:19

Сводить Москву к Марии Захаровой - это непотребство со стороны журналистов ЭМ.
Эта игра словами - метод обдолбать мозги, чтоб граждане принимали мнение кремлевских упырей за свое собственное ?

baran_provokator 15 сентября 2018 | 09:19

они имели в виду неких условных петровых и бошировых с маленькой буквы, как и путин имел в виду условных немцовых и миловых, которые поураганили в 90-е, миллиары украли и снова рвутся к кормушке.

splin2 15 сентября 2018 | 09:20

Мария Захарова обвинила группу Bellincat //

Как не вспомнить Грибоедова: "Все врут календари"
и еще:"«Секретари его все хамы, все продажны, Людишки, пишущая тварь, Все вышли в знать, все нынче важны.."

zor 15 сентября 2018 | 09:20

Я в принципе догадыва что в ГРУ работают дебилы,но что они дебильные пидо...ы это многое обьясняет.Наше Все тоже ведь от туда..

ramses333 15 сентября 2018 | 09:20

Одни супостаты кругом. Бедной Маше скоро некогда будет в туалет отбежать.

ihtamnet 15 сентября 2018 | 09:29

Захарова реально думает, что ей кто то верит? Очнись, это тебе не постановочное шоу с аплодисментами по команде.

ly4_sveta 15 сентября 2018 | 09:32

Вышел главный дезинформатор всего мирового
пространства, с самой грязной, крикливой, скотской,
наглой, беспринципной, шокирующей и лживой
пропагандой, нарушающей все дипломатические
нормы и, вообще, все приличия и традиционную этику,
и в очередной раз его понесло и пронесло, как в сортире.
Как сказал один человек - бестыжая бля**.

gregor 15 сентября 2018 | 09:36

Дважды два равно четыре ,утверждают западные учёные .
Нет ,дважды два равно 5 , утверждает Песков ,от имени Кремля и Захарова ,от имени МИДа .
Вы что , говорят учёные России , спятили ? Дважды два равно четыре и это факт . Вы работаете на западные спецслужбы ..... предъявила обвинения Захарова .
И телевизор Российский уверен ,что дважды два равно 5 .
А так же ,что крокодил летает .
А кто что думает в России ..., это зависит от интеллекта и чувства собственного достоинства . Лично я уверен ,что дважды два равно четыре .
Меня учили этому и учителя в школе и Мать .
А Захарова двоечница и никакого отношение невежество не относится к патриотизЬму . Это псевдопатриотизЬм ,который делает мою страну посмешищем . .

natalia2108 15 сентября 2018 | 09:48

Указ ГД "Считать всю правдивую информацию дезинформацией, а правдой считать только заявления М.Захаровой"

stichirichi 15 сентября 2018 | 09:48

повторюсь..Мария - кукла на руке чревовещателя. Как приказано, так и будет гнуть, да, пускай дурой, но работа у неё такая.
Интересно, где придел детского спора? Ты виноват, нет ты виноват...вот тебе доказательства (а они уже в избытке и будут только укрепляться), и ведь припрут к углу, да так что, не останется ничего как оскалиться и укусить, ну или признаться, а этого делать нам скрепы не позволяют, так что ждите куся...эх страна...

ringmenn 15 сентября 2018 | 10:01

Уровень деградации Российских спецслужб - налицо!! Это уже даже не детский сад а ясли!!! А про безмозглую курицу Захарову и говорить не приходиться. Тут как обычно, кроме "сам дурак" не одного слова по существу. МИД деградировал еще раньше.

alexandr400 15 сентября 2018 | 10:15

Выходит очень некрасивое дело. Наш Гарант-прародитель русского возражения, собиратель земель и вод, лгал при всех. Мерзко-то как...тьфу ты.

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