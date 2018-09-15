Всемирное антидопинговое агентство не прекращало расследование в отношении футболиста сборной России Дениса Черышева.

В пресс-службе организации сказали ТАСС, что по этой причине пока от комментариев воздержатся.

Проверка началась после интервью отца футболиста Дмитрия Черышева, где он сказал, что полузащитник, будучи игроком испанского «Вильярреала» перенес инъекцию гормона роста из-за ошибки врачей. Позднее Черышев-старший настаивал, что его неправильно поняли. В Российском футбольном союзе говорили, что футболист перенес инъекцию плазмы, которая не относится к допингу.