Бывшему главе штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы

Накануне он признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью воспрепятствования правосудию. Манафорт, как говорится в материалах суда, пошел на это, чтобы избежать второго судебного процесса, в Вашингтоне.

Кроме того, он заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России в американские выборы. В Белом доме в свою очередь говорят, что сделка с Мюллером не касается расследования самого вмешательства.