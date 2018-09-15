«Новая газета» пишет, что есть еще одно косвенное доказательство связи фигуранта «дела Скрипалей» с Минобороны
В справке из ФМС на Александра Петрова, которую опубликовало издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat, вместе с пометкой «сведений не давать» указан городской телефон. Как отмечает газета, номер относится к АТС в районе Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Кроме того, сам номер на одну лишь цифру отличается от телефона журнала «Зарубежное военное обозрение» Министерства обороны. Как предположил в разговоре с «Новой» бывший сотрудник спецслужб, скорее всего, указан телефон отдела кадров того подразделения, где могут служить Петров и Руслан Боширов.
Ранее The Insider и группа Bellingcat опубликовали перечень косвенных свидетельств, которые могут указывать на причастность обоих подозреваемых к деятельности спецслужб. В российском МИДе эту публикацию назвали дезинформацией западной разведки.
Комментарии7
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kir_pich_101 15 сентября 2018 | 08:44
Кому тут надо доказывать, что они из ГРУ?
Машке? МО ? Вошьдю?
Им бессмысленно.
А нам не надо, все понятно уже после первой серии расследования.
baran_provokator 15 сентября 2018 | 08:45
кровавый режим деградировал. даже в своей стране нормально мертвую душу создать не могут.
kottigr1 15 сентября 2018 | 08:45
Поражает тупизна российских спецслужб. Выдавать загранпаспорта своим сотрудникам с одной серией с близкими номерами, а гражданские паспорта делать в одном и том же УФМС - это главный приз в номинации премии Дарвина.. !
stopkran1969 15 сентября 2018 | 08:46
Да слепому видно, кто эти голуби "мира"
sbk 15 сентября 2018 | 08:53
Продолжаем палиться по всем направлениям...
Но! Авыдокажите!
tprfrund001 15 сентября 2018 | 08:54
А чго догадками-то мучиться? Димусик Муратов позвонить не пробовал?
ЗЫ. А укропейцы-то в комментах как скачут! Любо-дорого!
natalia2108 15 сентября 2018 | 08:54
На видео из Солсбери видно, как эти "туристы" постоянно озираются, будто кур воровали, сразу видна профессиональная выучка сексота /секретного сотрудника/.