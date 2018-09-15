Решение Синода РПЦ в связи с ситуацией на Украине равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинополем
Решение Синода РПЦ в связи с ситуацией на Украине равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинополем, говорят в Московском патриархате. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в то же время отметил, что евхаристическое общение между обеими церквями не прерывается. Дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от действий Константинопольского патриархата.
Иларион добавил, что патриарх Варфоломей рискует остаться без поддержки примерно половины из 300-милионного православного населения планеты. В свою очередь в интервью RT он заметил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви может привести к кровопролитию.
Комментарии6
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sumars 15 сентября 2018 | 08:40
хах это типа все православные планеты будут за Гундяева?
у них там точно кукуха поехала:)
kottigr1 15 сентября 2018 | 08:48
sumars: Рыцари рясы и кадила наносят удар..
svoi216 15 сентября 2018 | 08:48
Пугает Кирилл, как Киселев ядерным пеплом
zollendorf 15 сентября 2018 | 08:53
Наверно ночи напролет молились и Господь Всемогущий подсказал - поступить именно так.
Синод же не мог воспротивиться Его воле!?
davi__koloradov 15 сентября 2018 | 08:53
Так "разрыв отношений" или "общение между обеими церквями не прерывается"?
московские попы ладана обнюхались, или манька захарова аргентинского коксу подогнала?
cypher 15 сентября 2018 | 08:54
Типичный ответ гопника: угроза + снятие с себя ответственности за свои действия.