Генеральный секретарь Организации американских государств не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Луис Альмагро пояснил, что это возможно как средство разрешения кризиса в латиноамериканской республике. Об этом он сказал во время посещения колумбийского города Кукуты на границе с Боливарианской Республикой. Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. Это сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Из страны бежали более 2 млн. жителей.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
j_partizan 15 сентября 2018 | 08:18
Военная интервенция - американский препарат от всех бед.
vilingrad 15 сентября 2018 | 08:32
j_partizan: А что с вами, мадурасами, поделать:)
viktorova 15 сентября 2018 | 08:32
Что может сделать население против водителя автобуса, захватившего власть? Только надеяться на помощь старшего брата...
kara_kan 15 сентября 2018 | 08:50
viktorova: А это самое население вас просило об этом. Или это не обязательно..
putin_itogy 15 сентября 2018 | 08:38
Сами МаДуры не уходят,
приходится их за уши выкидывать,
чтобы в итоге спасти страну,
и от вымирания от голода ни в чём неповинных 50% населения.(тех, которые не ватники..)
Как выкидывают из класса расшалившихся гопников-троешников, крепкие учителя Истории или физруки..
Быть добру!
ЗЫ: если бы не такая огромная Армия у питерского гопника,Россию тоже можно было превратить в цветущую богатую страну, превратив её огромную Норвегию
compare 15 сентября 2018 | 08:41
это лучше,чем голодная смерть под руководством идиота-автобусника или.гражданская война..будут конечно ,как всегда нытики,но на них времени нет...