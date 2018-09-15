Генеральный секретарь Организации американских государств не исключил военной интервенции в Венесуэлу

Луис Альмагро пояснил, что это возможно как средство разрешения кризиса в латиноамериканской республике. Об этом он сказал во время посещения колумбийского города Кукуты на границе с Боливарианской Республикой. Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. Это сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Из страны бежали более 2 млн. жителей.