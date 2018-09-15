Решение об очередном продлении санкций ЕС в отношении России с сегодняшнего дня вступает в силу

Срок, на который продлены санкции – шесть месяцев. Предыдущий срок ограничительных мер завершился и индивидуальные санкции ЕС в отношении России были продлены. Решение о продлении пакета ограничительных мер до 15 марта накануне было опубликовано в «Официальном журнале» Евросоюза. Коснется оно как физических, так и юридических лиц, а непосредственным поводом остается ситуация с конфликтом на востоке Украины и действия Москвы, «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости» Киева. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Они предполагают замораживание активов в Европейском союзе и запрет на поездки в страны объединенной Европы. Ограничения впервые были введены в марте 2014 года. Помимо индивидуальных санкций действуют также и секторальные – они актуальны до 31 января следующего года, но в их продлении, пожалуй, никто не сомневается. В настоящее время в отношении России действует еще и пакет европейских ограничений по Крыму.