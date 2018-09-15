Решение об очередном продлении санкций ЕС в отношении России с сегодняшнего дня вступает в силу
Срок, на который продлены санкции – шесть месяцев. Предыдущий срок ограничительных мер завершился и индивидуальные санкции ЕС в отношении России были продлены. Решение о продлении пакета ограничительных мер до 15 марта накануне было опубликовано в «Официальном журнале» Евросоюза. Коснется оно как физических, так и юридических лиц, а непосредственным поводом остается ситуация с конфликтом на востоке Украины и действия Москвы, «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости» Киева. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Они предполагают замораживание активов в Европейском союзе и запрет на поездки в страны объединенной Европы. Ограничения впервые были введены в марте 2014 года. Помимо индивидуальных санкций действуют также и секторальные – они актуальны до 31 января следующего года, но в их продлении, пожалуй, никто не сомневается. В настоящее время в отношении России действует еще и пакет европейских ограничений по Крыму.
Комментарии4
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xuato 15 сентября 2018 | 08:19
Щука Путина заглотнула наживку по имени Крым и Донбасс, и уверенно удерживается на крючке. Золотая табакерка с шарфиком непременно появится в деле.
neburzhui2 15 сентября 2018 | 08:26
Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Они предполагают замораживание активов в Европейском союзе и запрет на поездки в страны объединенной Европы.
Нам эховцам пофиг. Мы и в Европу и в Израиль катаемся без спроса. :-))
wojskowy Марек Качоровски 15 сентября 2018 | 08:39
xuato: Если бы только Крым и Донбасс, а Приднестровье, а Абхазию с Южной Осетией, и кому они нужны? Не знаю как в Крыму, а остальные территории депрессивные, полная разруха и нищета. А Сирия, вот уж вселенская глупость, война там идёт уже 1500 лет, то стихает, то разгорается снова. Мира там ещё сто лет нечего ждать, увязли по самое не могу, а поставки газа и нефти из стран Ближнего Востока и Средней Азии в Европу пошли по другой схеме. На подходе строительство совместного газопровода в Европу из Египта и Израиля. А вот кому достанутся нефтяные и газовые поля в Сирии - вопрос открытый, да кому бы они не достались поток нефти и газа из Сирии может обрушить мировые цены. Учитывая, что инфраструктура Сирии практически разрушена, следовательно на внутреннем рынке потребность в углеводородах весьма скромная. Ну и что из всего этого получила Россия? Стагнацию в экономике, обнищание населения, падение национальной валюты и существенное ухудшение простого народа. Хотя количество миллиардеров в России за это время увеличилось в разы. Печальный итог, но скорее всего промежуточный, дольше будет значительно хуже.
vezdehod 15 сентября 2018 | 08:48
Решение об очередном продлении санкций ЕС в отношении России с сегодняшнего дня вступает в силу
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Это Решение в Дуре было встречено долгими и продолжительными аплодисментами - все встали и запели Гимн -"Боже храни царя".