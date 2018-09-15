В Москве сегодня пройдёт очередная акция против повышения пенсионного возраста
Её проведут представители левых сил. Левые силы проведут шествие и митинг. Акция начнётся в 14 часов на улице Перерва. По ней люди пройдут до Люблинской улицы, где проведут митинг возле памятника Солдату Отечества. Столичные власти мероприятие на юго-востоке Москвы согласовали. Правда перед этим отказались разрешить левым силам акцию в тот же день на Пушкинской площади. Основные требования — отмена повышения пенсионного возраста и НДС. Пенсионную реформу её противники называют социальным террором власти против своего народа. Об этом сегодня скажут на митинге. Участники акции также потребуют освободить всех политзаключённых, прекратить политические репрессии в отношении активистов, остановить военные действия на Украине и в Сирии. В шествии и митинге будут участвовать движения Левый блок, Левое сопротивление и ряд других политических сил. В России в последние месяцы не прекращаются акции против повышения пенсионного возраста. В прошлое воскресенье митинги в десятках городов страны организовали соратники политика Алексея Навального. Силовики по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» задержали больше тысячи человек по всей стране. Особенно жёсткими задержания были в Петербурге.
Комментарии5
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kazlevich1949 15 сентября 2018 | 08:13
Когда интересно в этой "скороварке" Власти наконец-то клапан перепада давления сработает... пары через пароходный тифон спускают: мол российским хаосом управляют! Клоуна, да будет не в обиду сказано самому цирку!
kottigr1 15 сентября 2018 | 08:22
kazlevich1949: Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым.. Заодно послал российских солдат со спротыми лычками на убой, а россиянам запретил кушать нормальные импортные продукты.
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину.. Заодно обвалил российскую экономику, уронил валютный курс и ограбил россиян. Превратил российские СМИ в сборище лжецов.
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество.. Послал на убой российских солдат для защиту убийцы и химического отравителя Асада, отнял пенсии у россиян..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора..
neburzhui2 15 сентября 2018 | 08:31
Реально только леваки могут сломать хребет существующему капиталистическому режиму. Остальные - борьба за власть и место у кормушки.
y20160414 15 сентября 2018 | 08:20
В километре от этого маршрута не так давно «наехали» на владельца конфетной фабрики и он вынужден был отстреливаться от приставов.
edyatel 15 сентября 2018 | 08:44
Кому нужны эти акции, если такие как Тулеев рвутся на работу в 74 года, да ещё на такой ответственный пост.
Да и остальных пенсионеров не выгонишь с работы пока не помрут.
Тот же Кобзон, Пугачёва, Путин, Терешкова, Матвиенко и масса других