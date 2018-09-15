РПЦ предлагает обсудить ситуацию с возможным предоставлением автокефалии Киевскому патриархату
Накануне Синод РПЦ принял решение ограничить общение с Константинопольским патриархатом. Это фактически означает разрыв дипломатических отношений, пояснил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он добавил, что РПЦ предупреждает о возможном кровопролитии в случае получения Украинской церковью автокефалии. Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, пояснил в интервью RT глава отдела внешних церковных связей.
Комментарии18
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kottigr1 15 сентября 2018 | 08:06
Киев - всегда был первопрестольный град, а Москва гибрид..
igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 08:11
kottigr1: очнулись гундяевские черти в рясах! А чем они думали, когда благославляли вату на войну с Украиной?
kiever 15 сентября 2018 | 08:35
igorrrpadlowitchs: В комментариях такое чувство одни гэбэшники.. специально дискредитируют лучшую, либеральную часть российского общества. С таким усердием вылизывающим кирзач денисенко, если верить сми, известном в КГБ ссср под агентурным именем " дрозд", только потому что он за двумя руками за упоротого киевского алкаша порошенко, и бегавшего в сша за оружием, убивать украинцев на востоке
chahtarmukola 15 сентября 2018 | 08:12
kottigr1: kottigr1АЙ МОЛОДЦА!
vezdehod 15 сентября 2018 | 08:44
РПЦ предлагает обсудить ситуацию с возможным предоставлением автокефалии Киевскому патриархату
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Поздно пить Кагор, когда ПРИГОВОР окончательный и Обжалованию не подлежит.
arye_11 15 сентября 2018 | 08:07
РПЦ предлагает обсудить ситуацию с ВОЗМОЖНЫМ предоставлением автокефалии Киевскому патриархату
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Слово "возможным" уже можете убрать.
Речь идет не о возможном, а об уже свершившемся событии.
А далее, Рускай Мир и его духовный авангард - РПЦ, поступят единственно понятным им способом - начнут пускать кровь.
sedoi63 15 сентября 2018 | 08:14
Сказываются провальные стратегические действия Путина в отношении Украины, предпринятые им четыре года назад.
xuato 15 сентября 2018 | 08:15
Судя по шипению РПЦ, московские попы изучают диверсионно-террористические методы борьбы за бабло в спецшколе ФСБ под Новосибирском. Рукопашный бой, расборка и сборка автомата Мишки Шмайсера, кросс на 10 км, штурм монастырских стен, действия командира роты в обороне.... все по Библии все по методичке от ФСБ. Черные клобуки готовятся.
wuwer 15 сентября 2018 | 08:20
))) Попам не о том беспокоится надо
Тут Шойгу собирается храм строить
Со взятием оного штурмом и последующим сбрасыванием попов с колоколен
astlire 15 сентября 2018 | 08:22
нет у московских попов монополии на православие.
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vilingrad 15 сентября 2018 | 08:23
Собственно, попа Илариона никто и не спрашивает. Вагончик тронулся, а Рпеце осталась.
stopkran1969 15 сентября 2018 | 08:24
И ни один орган пока не возбудился на этот фактический призыв к резне. Мечты о Варфоломеевской ночи теребят липкие ручонки служителей бабла. Видать колом осиновым крестили эту часть суши, если большая половина местных святых сплошные душегубы насильники
viktorova 15 сентября 2018 | 08:26
//Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей...//
Новые ряды верующих трактористов и шахтеров??
belovnikita 15 сентября 2018 | 08:26
Эта секта рпц вертится как уж на сковородке :-) На что только жоп, то есть поп не пойдет ради 300% прибыли
zibex 15 сентября 2018 | 08:28
Давайте обсудим каноничность созданной Сталиным в 1943 году псевдоцеркви РПЦ МП.
vlabumur 15 сентября 2018 | 08:29
Почему вокруг одни враги?
истину вам говорю! налетит земля на небесную ось!(с)
krysodav3 15 сентября 2018 | 08:34
Так вам и надо, гундяевские мракомилоновы!
Бог ушел из России! Вместо него идол Путин!Ликуйте!
vadimp 15 сентября 2018 | 08:48
"РПЦ предлагает обсудить ситуацию ..."
"медленно" баблосы "уплывает вдаль, встречи с ним уже не жди ..." :)