РПЦ предлагает обсудить ситуацию с возможным предоставлением автокефалии Киевскому патриархату

Накануне Синод РПЦ принял решение ограничить общение с Константинопольским патриархатом. Это фактически означает разрыв дипломатических отношений, пояснил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он добавил, что РПЦ предупреждает о возможном кровопролитии в случае получения Украинской церковью автокефалии. Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, пояснил в интервью RT глава отдела внешних церковных связей.