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07:35, 15 сентября 2018

Куратор операции по устранению Усамы бен Ладена, адмирал Уильям Макрейвен покинул консультативный совет при Пентагоне

Как пишет издание Business Insider, этому решению предшествовал публичный спор адмирала с президентом США. Макрейвен написал статью для Washington Post, где подверг критике политику Белого дома. Недовольство вызвали угрозы Дональда Трампа лишить доступа к секретным данным бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

Комментарии

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veniy_diktov 15 сентября 2018 | 08:11

Питарас да как он мог обидеть Ульку Портвейна! Век свободы не видать порвём питараса за Ульку Портвейна!

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