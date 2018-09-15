Куратор операции по устранению Усамы бен Ладена, адмирал Уильям Макрейвен покинул консультативный совет при Пентагоне

Как пишет издание Business Insider, этому решению предшествовал публичный спор адмирала с президентом США. Макрейвен написал статью для Washington Post, где подверг критике политику Белого дома. Недовольство вызвали угрозы Дональда Трампа лишить доступа к секретным данным бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.