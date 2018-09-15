Повышение пенсионного возраста даст, по прогнозам Центробанка, такой же импульс, как и Чемпионат мира по футболу
В следующем году, как полагает регулятор, такое решение добавит 0,1 процентного пункта, в 2020-2021 — 0,2-0,3 п.п. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике. Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, был принят в первом чтении в июле. Второе чтение ожидается в осеннюю сессию.
Комментарии19
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vladimirgornitsky 15 сентября 2018 | 07:39
А уж какой импульс будет, если пенсии вообще отменить - это ни в сказке сказать, ни пером описать.
neburzhui2 15 сентября 2018 | 08:36
По прогнозам "Бизнес FM" импульс к системному кризису задаёт торговая война Америки с Китаем. И Европе не поздоровится. Ну а нам грешным только на свои корма...
vezdehod 15 сентября 2018 | 08:52
Импульсы приходят и уходят, а "Пенсионная реформа" будет принята. Аминь народ!
yralez 15 сентября 2018 | 07:41
А кто сомневается ?
Барыш уже подсчитан и поделен......и опять между теми же.
vilingrad 15 сентября 2018 | 07:44
Такой прирост, в смысле урожай- Россия рванет вперед и затопчет Штаты с Германией!
vladimirgornitsky 15 сентября 2018 | 07:46
Никаких способов провышения ВВП за счет развития экономики у правящих жуликов и воров нет. Чемпионат мира повторить в ближайшие десятилетия не удастся. Так что единственный реальный доступный способ - ограбление населения. Еще и хвастаются этим...
leonln1970 15 сентября 2018 | 07:50
импульс кладбищенской безнадёги и безысходности...
tag188 15 сентября 2018 | 07:51
Как чемпионат мира по футболу?
Т.е. из бюджета будут впустую потрачены миллиарды на различные циклопические сооружения, с которыми теперь никто не знает, что делать, и только на содержание которых из бюджета ежегодно требуются десятки миллионов?
kamen_12 15 сентября 2018 | 07:59
tag188: В циклопических сооружениях можно в футбол играть например.
russel1 15 сентября 2018 | 08:01
tag188: Т.е. нулевой,если не отрицательной.
midnightblues 15 сентября 2018 | 08:00
Абсолютно верный анализ!!!
Точно такой же импульс к развалу
все верно
j_partizan 15 сентября 2018 | 08:02
Очередной импульс в труп российской экономики.
xuato 15 сентября 2018 | 08:09
Власть состоит из тупых и вороватых Шариковых. Вместо поднятия производительности труда, расширения экономического роста, снижения энергозатратности в производстве товаров, повышения наукоемкости производства, повышают тупо пенсионный возраст и расширяют площадь кладбищ. Все завоевания трудящихся идут под хвост кучке зажравшихся тупых олигархов.
piter_ug 15 сентября 2018 | 08:12
//даст, по прогнозам Центробанка, такой же импульс...//
Если кому и даст, так это рынку ритуальных услуг.
Надо похоронное бюро открывать!
vadimp 15 сентября 2018 | 08:27
"Повышение пенсионного возраста даст, по прогнозам Центробанка, такой же импульс ..."
Дык кому импульс нужен, так это "центроданку" - так чтоб как фанера над Парижем, и с кувырками ...
krysodav3 15 сентября 2018 | 08:32
Вы о чем там?! Что вы там курите?!
scroodge 15 сентября 2018 | 08:32
Т.е. как И ЧМ не окупится и будет убыточным?
wuwer 15 сентября 2018 | 08:32
Чё-то тухлая марковка у Центробанка
Ослам нужна посвежеее
А фигли,... бюст.....бук....бухари ......бухалтерам больше нечем похвастаться,
лишь бы кредит с дебитом сошлись...а то новые счёты-абаки не выдадут,
Скоро (по санкциям) придётся переходить на метод перекладывание камешков и палочек,
natalia2108 15 сентября 2018 | 08:48
Преступный бред. Экономический гитлеризм.