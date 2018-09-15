РПЦ предупреждает о кровопролитии в случае получения Украинской церковью автокефалии
Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, сказал в интервью RT глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, Верховная рада Украины рассматривает законы, которые могут привести к «изоляции Украинской православной церкви». Сейчас в соседнем государстве функционируют Украинские православные церкви Московского и Киевского патриархата, а еще Украинская автокефальная православная церковь. Константинополь ведет подготовку к предоставлению Украинской церкви автокефалии, Московский патриархат резко раскритиковал такие шаги.
Комментарии21
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midnightblues 15 сентября 2018 | 07:38
Какия добрыя,просто слезы наворачиваются
Вот вам истинная физиономия рпц
nabluda_tel 15 сентября 2018 | 07:39
ну вот теперь наша "миролюбивая" церковь будет кровопролития устраивать за свое бабло. Сколько духовности и скреп.
nikolashin2017 15 сентября 2018 | 07:48
nabluda_tel: громады планов строят вновь:
с крестом за слезы,пот и кровь...
kottigr1 15 сентября 2018 | 07:59
nabluda_tel: РПЦ замироточило красненькой...
kottigr1 15 сентября 2018 | 07:59
nabluda_tel: РПЦ замироточило красненькой...
ansata 15 сентября 2018 | 07:43
А от кого защищать? От братьев во Христе? С ума вы там посходили что ли?
nf5096004 15 сентября 2018 | 07:44
А вы не провоцируйте, и кровопролития не будет!
gregor 15 сентября 2018 | 07:44
РПЦ предупреждает о кровопролитии в случае получения Украинской церковью автокефалии
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Вот ,вот ,поэтому все бегут и от России ,и от РПЦ ..,потому ,как всегда всем соседям угрожают кровопролитием . Только одно в башке ,кровопролитие ,оккупация ,аннексия , шантаж . Залезть в чужой огород и нагадить .
И устроить кровопролитие . Скрепа такая .
dimadima32 15 сентября 2018 | 07:44
инструкцию отправил
ss2020 15 сентября 2018 | 07:47
А ИГИЛ не предупреждает о кровопролитии в случае ... а РПЦ предупреждает...!))
grey 15 сентября 2018 | 07:54
Грозят искандерами, святейшие?
mikluho_m 15 сентября 2018 | 08:00
Всё правильно сказал поп. Так и будет.
Мозгов не осталось совсем ни у кого....
xuato 15 сентября 2018 | 08:01
Шдунда РПЦ строит проект Поповско-чекиской Новороссии. Бунт на православном корыте? Варфоломей приструни раскольников.
sedoi63 15 сентября 2018 | 08:03
Кровопролитие и устрашение населения - это значительная часть программы современной гундяевской РПЦ МП, помимо постоянных черносотенных погромов и подавления инакомыслия путём посадок несогласных по статье 148 УК РФ - оскорбление чувств верующих? Впрочем ничего нового. Подобное бывает всегда при бандитском переделе огромных финансовых потоков. Просто очередной раз явно подтверждается, что "лихие" девяностые прошлого века никуда не ушли и прекрасно себя чувствуют, переодевшись в военные погоны и поповские рясы?!
midnightblues 15 сентября 2018 | 08:03
Это они собираются в соседних странах устроить
А представьте,на что они пойдут в России??
Вы еще не поняли,с кем имеете дело??
marktretiy 15 сентября 2018 | 08:04
А вот в кровопролитие почему-то верю! На том стояла, стоит и стоять будет эта стрёмная контора во имя вселенского бабла и неограниченной власти.
prade 15 сентября 2018 | 08:05
Кажется РПЦ неплохо научился методам шантажа у кремлевских кураторов.
ser_gey_love_roff 15 сентября 2018 | 08:14
prade: Так ведь, плоть от плоти, неудивительно, контора то одна.
stopkran1969 15 сентября 2018 | 08:12
Активнее лбом об пол наяривайте и будет вам счастье, а прихожанам дайте спокойно молиться и верить в Бога, а не в бабло
czerni 15 сентября 2018 | 08:20
Сакральный такой шантаж!
margosher 15 сентября 2018 | 08:32
Предупреждает=призывает. А надо призывать верующих не допустить. Хотя, никто, кроме руководства, это в мыслях не держал.