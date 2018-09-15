РПЦ предупреждает о кровопролитии в случае получения Украинской церковью автокефалии

Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, сказал в интервью RT глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, Верховная рада Украины рассматривает законы, которые могут привести к «изоляции Украинской православной церкви». Сейчас в соседнем государстве функционируют Украинские православные церкви Московского и Киевского патриархата, а еще Украинская автокефальная православная церковь. Константинополь ведет подготовку к предоставлению Украинской церкви автокефалии, Московский патриархат резко раскритиковал такие шаги.