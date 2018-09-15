В Российской футбольной Премьер-Лиге продолжается 7-й тур

Уфа будет принимать столичных армейцев. Одни евросезон, свой первый в истории, уже завершили. Другие – только-только возьмут старт в Лиге Чемпионов. Уже через три дня ЦСКА сыграет в Пльзени с местной Викторией. И сегодняшний матч станет важной подготовкой к этому событию.

В Казани Рубин будет принимать Енисей. Казанцы не могут победить уже 5 матчей кряду. И постараются прервать неприятную серию в игре против дебютанта. Именно эту встречу покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.

Наконец, в Туле Арсенал сыграет против самарских Крыльев Советов. Уйти из опасной зоны хозяевам поможет только победа.

Накануне тур стартовал столичным дерби Локомотив – Динамо. Игра завершилась ничьей 1:1.