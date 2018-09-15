Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел из спецприемника

Он провел под арестом более 30 суток. Накануне Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о назначении дополнительных 4 суток ареста, в зачет тех дней, когда он провел в больнице. Оппозиционер держал сухую голодовку в знак несогласия с арестом. Как сказал Удальцов «Эху Москвы», его задержание было сфабрикованным. Координатор «Левого фронта» намерен обжаловать административный надзор.