Решение Синода РПЦ в связи с ситуацией на Украине равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинополем
Об этом говорят в Московском патриархате. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в то же время отметил, что евхаристическое общение между обеими церквями не прерывается. Дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от действий Константинопольского патриархата. Иларион добавил, что патриарх Варфоломей рискует остаться без поддержки примерно половины из 300-милионного православного населения планеты.
В России существует государственный интерес к религиозной жизни на Украине. Так считает дьякон Андрей Кураев. По его мнению, Украинской церкви Московского патриархата следует пойти на диалог с Константинополем и назначенными им экзархами.
Комментарии1
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xuato 15 сентября 2018 | 07:18
Кирилл марш поднимать Нечерноземье, а в Украине и без гебиской РПЦ есть кому Отче наш пропеть.