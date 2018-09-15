Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание

По некоторым данным, он уже покинул реанимацию. В больницу Верзилов попал несколько дней назад, предположительно, из-за отравления. Петр Верзилов в сознании, уже узнает своих близких. При этом у него по-прежнему галлюцинации и бредовое состояние, рассказала «Медузе» девушка активиста, участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Она отметила, что ей пока не удалось обсудить с врачами прогноз относительно его здоровья. Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова госпитализировали в минувший вторник после того, как ему стало плохо – активист начал терять зрение, речь, не мог передвигаться. Его доставили в токсикологическое отделение одной из московских больниц, но вскоре по настоянию родственников активиста перевели в институт имени Склифосовского. Как ранее сообщала Вероника Никульшина, врачи считают, что Верзилов мог отравиться лекарственными препаратами — холинолитиками. Однако что именно стало причиной ухудшения его состояния, достоверно неизвестно. Родственники Верзилова уверены, что он был отравлен. Накануне обеспокоенность в связи с госпитализацией Петра Верзилова выразила Канада – активист имеет гражданство страны. Премьер-министр государства Джастин Трюдо сказал, что произошедшее вызывает озабоченность на фоне обвинений российских граждан в причастности к отравлению Скрипалей.