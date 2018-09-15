Канадский суд потребовал от основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте заплатить налог за полет на МКС

Он состоялся еще 9 лет назад. От Лалиберте требуют уплатить около $20 млн. Судья Патрик Бойл не согласился с основателем Cirque du Soleil, который утверждал, что летал в космос исключительно с целью продвижения своего шоу, передает CTV. По мнению судьи, это была личная поездка. Лалиберте пробыл в космосе 12 дней, заплатив за путешествие почти $42 млн.