Матери Виктора Бута придется доказывать родство с сыном, чтобы посетить его в американской тюрьме
Как рассказала РИА Новости жена россиянина Алла Бут, его родные собираются этой осенью навестить осужденного в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Однако имени матери Бута, по словам супруги предпринимателя, не оказалось в списке разрешенных посетителей, который готовит администрация тюрьмы. Виктор Бут был признан виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, нелегального оборота средств противовоздушной обороны и материальной поддержки терроризма. Его приговорили к 25 годам тюрьмы. Виновным себя Бут не признал.
Комментарии1
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midnightblues 15 сентября 2018 | 06:48
Надо еще устроить ему периодические визиты девочек по вызову
а то заниматься мастурбацией столько лет подряд очень впедно,как писали советские учебники