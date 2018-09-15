Московская полиция задержала семерых человек за стрельбу в офисе в центре города
В правоохранительных органах говорят, что задержанные открыли огонь из автомата, который был переделан под стрельбу холостыми патронами. По некоторым данным, сами задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в здании на Марксистской улице.
Комментарии5
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ulagai 15 сентября 2018 | 06:46
Скоро за хлопушки будут давать как Сенцову.
ugas 15 сентября 2018 | 06:56
Путинские пехотинцы развлекаются? Кто у нас еще может ходить по городу с автоматом?
ura_123 15 сентября 2018 | 07:07
90-е медленно но верно возвращаются)))
keg 15 сентября 2018 | 07:15
ura_123: по сути они и не проходили... у власти все те же самые люди....
piter_ug 15 сентября 2018 | 07:22
Пятница же!
Уж и пошалить нельзя!