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06:32, 15 сентября 2018

Московская полиция задержала семерых человек за стрельбу в офисе в центре города

В правоохранительных органах говорят, что задержанные открыли огонь из автомата, который был переделан под стрельбу холостыми патронами. По некоторым данным, сами задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в здании на Марксистской улице.

Комментарии

5

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ulagai 15 сентября 2018 | 06:46

Скоро за хлопушки будут давать как Сенцову.

ugas 15 сентября 2018 | 06:56

Путинские пехотинцы развлекаются? Кто у нас еще может ходить по городу с автоматом?

ura_123 15 сентября 2018 | 07:07

90-е медленно но верно возвращаются)))

keg 15 сентября 2018 | 07:15

ura_123: по сути они и не проходили... у власти все те же самые люди....

piter_ug 15 сентября 2018 | 07:22

Пятница же!
Уж и пошалить нельзя!

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