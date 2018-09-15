Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание
Это произошло впервые с момента госпитализации во вторник. По данным «Интерфакса» он еще находится в реанимации. Как рассказали изданию «Медуза», близкие Верзилова, он пострадал от отравления большой дозой холинолитиков — лекарственных препаратов, которые применяют при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях. Верзилов и три участницы Pussy Riot выбежали на поле стадиона «Лужники» во время финального матча футбольного чемпионата мира. Их задержали, а после Хамовнический суд Москвы арестовал всех на 15 суток.
Комментарии3
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alexsokoll 15 сентября 2018 | 06:45
Вконец обнищал - бухло палёное в ларьке покупает на метиловом спирте.
Так не только ослепнуть, но и в ад к маккейну отъехать можно.
buzukin1905 15 сентября 2018 | 06:54
Оживает сучонок, дрочилка канадский, зверек из музея! Уверенно идет по стопам Мурзы, может, еще и обгонит по дороге на кладбище :)
kazlevich1949 15 сентября 2018 | 07:00
Таки пришёл всё таки или вернулся...