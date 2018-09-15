Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию источником дестабилизации на постсоветском пространстве

Накануне она побывала с визитом в Вильнюсе, где встречалась с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Канцлер также посетила батальон бундесвера в Прибалтике. Во время визита Меркель заявила, что 450 солдат бундесвера дислоцируются в Литве в рамках миссии НАТО, так как необходимо оказать отпор ведению гибридных войн со стороны России. Это подразумевает также кибератаки. Меркель подчеркнула необходимость присутствия НАТО на восточных границах альянса. Батальон бундесвера, по ее словам, стал символом тесных отношений Германии и балтийских стран.

Канцлер ФРГ также упрекнула Россию в систематической дестабилизации бывших республик СССР. При этом Меркель заявила, что почти все постсоветские страны, не входящие в НАТО или Евросоюз, затронуты внутренними конфликтами, которые спровоцировала Россия. Все они занимаются борьбой за свою территориальную целостность, поскольку Россия отделяет части суверенных государств или разжигает там конфликты, подчеркнула Меркель, приведя в пример Украину, Грузию, Армению, Молдавию и Азербайджан.

Ангела Меркель также высказалась против ослабления санкций, вынесенных в отношении России в ходе украинского конфликта. Меркель назвала отсутствие подвижек в минском процессе «плохой новостью» и подчеркнула, что без прогресса в этом отношении речи об отмене санкций быть не может. Президент литовской республики Даля́ Грибауска́йте подчеркнула на встрече с Меркель, что рассматривает газопровод «Северный поток 2» как геополитический проект и высказала опасения стран Балтии насчет зависимости стран Евросоюза от российских поставок газа.