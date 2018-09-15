РПЦ предупреждает об опасности кровопролития в случае независимости Украинской церкви

Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, сказал в интервью RT глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Накануне Синод РПЦ решил ограничить контакты с представителями Константинопольского патриархата. Поводом стала отправка в Киев двух экзархов Вселенского патриарха для подготовки автокефалии Украинской церкви. Константинополь спешит во многом по политическим причинам, сказал накануне журналистам митрополит Иларион. Московский патриархат хочет провести обсуждение церковной ситуации на Украине с другими православными цекрвями.