РПЦ предупреждает об опасности кровопролития в случае независимости Украинской церкви
Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, сказал в интервью RT глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Накануне Синод РПЦ решил ограничить контакты с представителями Константинопольского патриархата. Поводом стала отправка в Киев двух экзархов Вселенского патриарха для подготовки автокефалии Украинской церкви. Константинополь спешит во многом по политическим причинам, сказал накануне журналистам митрополит Иларион. Московский патриархат хочет провести обсуждение церковной ситуации на Украине с другими православными цекрвями.
Комментарии13
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xuato 15 сентября 2018 | 06:21
Секта РПЦ возбудилась.
herch 15 сентября 2018 | 06:24
xuato: бабло мимо карманов потечет
astet 15 сентября 2018 | 06:32
herch: Ждём, когда Иисус Христос
возмутится действиями Гундяева
и отправит его в ад.
Если с Гундяевым ничего не случится,
значит, бога нет,
значит, евреи придумали его
для мирового быдла.
zor 15 сентября 2018 | 06:36
astet: Бог есть.Бога Христа нет.
bazhov 15 сентября 2018 | 06:31
xuato: Наверное, уже ведут переговоры с Гиркиным.
niknov 15 сентября 2018 | 06:30
Сидели бы тихо, по христиански, в рпц, то и кровопролития не будет.
mosser 15 сентября 2018 | 06:33
Гундяев хорош уже гундеть.
yralez 15 сентября 2018 | 06:34
Одно из Управлениий КГБ не останется в стороне от провокаций...
polikarpich 15 сентября 2018 | 06:40
Нормальная такая организация, называющая себя "христианской"! Вполне достойная "миролюбивого" государства, в котором пребывает.
И ведь они сделают, я уверен, всё возможное, чтобы это кровопролитие состоялось.
scleha Алексей Носов 15 сентября 2018 | 06:51
1) Украинская церковь уже стала независимой. Формально нет, но процесс уже необратим.
2) Этот поп - призывает паству устроить кровопролитие и подсказывает как это сделать?
midnightblues 15 сентября 2018 | 07:03
Те это угроза устроитьприезд петрова и васечкина
Какие же добрые
но поезд ушел-вы опоздали
ura_123 15 сентября 2018 | 07:05
Госкорпорация РПЦ собралась развязать ещё одну войнушку с соседями?
fekoff 15 сентября 2018 | 07:24
пуганые уже, так что мимо кассы.