Режим контртеррористической операции введен этим утром в двух районах Дагестана
Силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований. Как уточнили в управлении ФСБ по республике, режим КТО действует в Буйнакском и Карабудахкентском районах.
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Силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований. Как уточнили в управлении ФСБ по республике, режим КТО действует в Буйнакском и Карабудахкентском районах.
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