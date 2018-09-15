Группа The Bellingcat и The Insider нашли косвенные свидетельства причастности Петрова и Боширова к спецслужбам РФ
Тем временем журналисты BBC посетили квартиру, где предположительно мог жить один из них. Александр Петров впервые появляется в базе ФМС в 2009 году, когда ему «взаимен испорченного» выдали новый загранпаспорт. При этом номера старого документа никогда не существовало, а на файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать» и подпись «с.с.», что значит «совершенно секретно». Об этом говорится в первой части совместного расследования The Bellingcat и The Insider – полная версия выйдет в начале следующей недели. Они также выяснили, что российские паспорта Петрову и Боширову выдавали в отделении УФМС, где документы, как правило, получают представители силовых органов. Все это, считают исследователи, говорит о том, что подозреваемые — действительно сотрудники спецслужб. Между тем, журналисты BBC попытались выяснить, узнают ли Александра Петрова по адресу в Москве, где он, согласно паспортным данным, жил с 2007 года. Новая хозяйка квартиры рассказала, что никогда его не встречала, но два года получала на его имя штрафы. Никто из других соседей, не смог узнать Петрова по фото. Сами Руслан Боширов и Александр Петров в интервью телеканалу RT признали, что являются теми людьми, фотографии которых представил Лондон. Они настаивали, что не связаны с ГРУ и отравлением Скрипалей. Представитель МИД России Мария Захарова накануне назвала расследование Bellingcat дезинформацией западных спецслужб.
Комментарии6
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ss2020 15 сентября 2018 | 06:18
Блефуску НЕ ОБМАНИШЬ...!)
ur_sus 15 сентября 2018 | 06:26
Сегодня обсудил "русо-туристо" со своим коллегой, а он, кстати, брит. Ну что сказать, поржали так, как никогда до этого. Кстати, парень он добродушный, всё понимает - поэтому всех россиян в этой истории вовсе не винит. Но суть в том, что Россия ещё несколько месяцев у некоторых на западе вызывала страх, а теперь кроме брезгливости, насмешек и презрения никаких эмоций не вызывает. Вот вам и все дела.
opiatnovyi63 15 сентября 2018 | 06:19
Прокололись убийцы Вождя по полной,но продолжают строить из себя невинных ягнят!
ss2020 15 сентября 2018 | 06:22
ОНИ как и ВОВА-II застенчивый - ВНЕШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ МОС_КОНЦЕРТА!)
mosser 15 сентября 2018 | 06:27
Всенаки стремная у нас страна, убить то не могут, только свой народ хорошо уничтожают. Оккупанты проклятые!!!!! Чтобы вы все схохли на рублевке!
ss2020 15 сентября 2018 | 06:41
ПОЛУЧАЕТСЯ это не вова - дворняшка с питерской помойки в кремль устроился, а вся страна на помойку переехала!)))