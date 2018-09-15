Группа The Bellingcat и The Insider нашли косвенные свидетельства причастности Петрова и Боширова к спецслужбам РФ

Тем временем журналисты BBC посетили квартиру, где предположительно мог жить один из них. Александр Петров впервые появляется в базе ФМС в 2009 году, когда ему «взаимен испорченного» выдали новый загранпаспорт. При этом номера старого документа никогда не существовало, а на файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать» и подпись «с.с.», что значит «совершенно секретно». Об этом говорится в первой части совместного расследования The Bellingcat и The Insider – полная версия выйдет в начале следующей недели. Они также выяснили, что российские паспорта Петрову и Боширову выдавали в отделении УФМС, где документы, как правило, получают представители силовых органов. Все это, считают исследователи, говорит о том, что подозреваемые — действительно сотрудники спецслужб. Между тем, журналисты BBC попытались выяснить, узнают ли Александра Петрова по адресу в Москве, где он, согласно паспортным данным, жил с 2007 года. Новая хозяйка квартиры рассказала, что никогда его не встречала, но два года получала на его имя штрафы. Никто из других соседей, не смог узнать Петрова по фото. Сами Руслан Боширов и Александр Петров в интервью телеканалу RT признали, что являются теми людьми, фотографии которых представил Лондон. Они настаивали, что не связаны с ГРУ и отравлением Скрипалей. Представитель МИД России Мария Захарова накануне назвала расследование Bellingcat дезинформацией западных спецслужб.