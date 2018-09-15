Бывшему советнику экс-президента США Барака Обамы Грегу Крейгу могут предъявить обвинение

По данным CNN, речь идет о деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Крейгом заинтересовались, когда расследовали дело против бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Его обвиняют, в том числе, в несоблюдении законов о раскрытии информации. Крейг был ранее партнером в нью-йоркской адвокатской фирме, которая по заказу Манафорта готовила экспертный доклад в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко на Украине.