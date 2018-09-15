Бывший глава Махачкалинского таможенного поста Аскандар Билалов пожаловался на пытки после своего задержания

Два года назад он стал фигурантом дела о должностном преступлении. Его обвинили в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Он обратился с жалобой в Комитет против пыток, пишет «Кавказский узел». Билалов был отпущен под подписку о невыезде в конце февраля 2017 года, так как истек предельный срок содержания под стражей.