Банк России повысил базовый прогноз по ценам на нефть

В этом году она ожидается на уровне 69 долларов за баррель. В следующем – 60 долларов, а в 2020-м — 55 долларов за баррель, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. По словам главы Центробанка, Эльвиры Набиуллиной, пересмотр связан с более значительным сокращением добычи нефти в Венесуэле и более быстрым снижением добычи и экспорта в Иране.