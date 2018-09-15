В Киеве напали на судью, который ведет дело об убийствах активистов на Майдане

Сергея Дячука госпитализировали. Задержать злоумышленников пока не удалось, рассказали в Совете судей Украины. По их сведениям, нападение произошло возле дома, где живет судья Святошинского суда украинской столицы. Сам Дячук связывает случившееся с профессиональной деятельностью. По делу об убийстве активистов Евромайдана проходят более 150 пострадавших. На скамье подсудимых — пятеро бывших сотрудников киевского полка «Беркут».