Российский МИД не располагает сведениями о задержании в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже
Как сказал глава ведомства Сергей Лавров, голландское правительство о таком Москву не извещало. Ряд западных изданий написали, что еще весной власти Нидерландов задержали в Гааге двух предполагаемых российских агентов за попытку шпионажа за швейцарской лабораторией вблизи Берна. Она занималась изучением химических веществ, которые применяли в этом году в Сирии и в британском Солсбери.
Комментарии3
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nf5096004 15 сентября 2018 | 05:43
Естественно, мыихнезнаем, ониненаши, выпридумали.
agamasat 15 сентября 2018 | 05:45
МИД РФ вообще не владеет информацией о том, что делают спецслужбы ГУР и ФСБ, а также ЧВК - шуты на веревочке.)
nepeanois 15 сентября 2018 | 05:50
agamasat: а они вообще и не должны знать, если вдуматься. их работа - отбрехиваться после очередных обсеров этих самых спецслужб. типа "нас там нет", "а вы докажите", "это вы сами отравились", - вот это вот все