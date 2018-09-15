Российский МИД не располагает сведениями о задержании в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже

Как сказал глава ведомства Сергей Лавров, голландское правительство о таком Москву не извещало. Ряд западных изданий написали, что еще весной власти Нидерландов задержали в Гааге двух предполагаемых российских агентов за попытку шпионажа за швейцарской лабораторией вблизи Берна. Она занималась изучением химических веществ, которые применяли в этом году в Сирии и в британском Солсбери.