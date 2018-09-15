Ураган «Флоренс», который обрушился на Восточное побережье США, ослаб до тропического шторма

По оценке американского центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре составляет примерно 31 м/с. Шторм продвигается вглубь континента в западном направлении. По предварительным данным, в результате удара стихии, в штате Северная Каролина погибли четыре человека, в том числе мать и ребенок. Без электричества остались более 700 тыс. потребителей. На Восточном побережье США отменены более тысячи авиарейсов. Шторм уже привел к наводнениям на побережье.