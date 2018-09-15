Россия дестабилизирует обстановку в бывших советских республиках, уверена канцлер Германии Ангела Меркель

Она посетила Литву и выступила перед военнослужащими бундесвера, которые расквартированы в этой республике. По мнению Меркель, почти все бывшие советские республики, которые не входят в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией. Они заняты восстановлением своей территориальной целостности. В качестве примера Меркель назвала ситуацию в Грузии, Украине, Армении, Молдавии и Азербайджане.

Подразделения бундесвера в странах Балтии в рамках миссии НАТО необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия, добавила канцлер. К такой войне она отнесла и кибератаки.