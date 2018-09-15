Повышение пенсионного возраста даст, по прогнозам Центробанка, такой же импульс, как и Чемпионат мира по футболу

В следующем году, как полагает регулятор, такое решение добавит 0,1 процентного пункта, в 2020-2021 — 0,2-0,3 п.п. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике. Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, был принят в первом чтении в июле. Второе чтение ожидается в осеннюю сессию.