«Роскосмос» перепроверит результаты работы комиссии РКК «Энергия» по делу о появлении отверстия в корабле «Союз»
Как сказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, первое заседание новой комиссии госкорпорации ожидается в начале следующей недели. Сейчас, по словам собеседника агентства, расследование ведется по трем направлениям. Все они предусматривают преднамеренное сверление отверстия в космическом корабле. Это могло произойти на Заводе экспериментального машиностроения, на космодроме Байконур и, наконец, в космосе. Пока что внутренняя комиссия РКК «Энергия» не смогла установить истинные причины и виновных.
Комментарии1
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salut__521 15 сентября 2018 | 04:25
Для рогозинцев космический козёл отпущения предпочтительнее,тем более американский...