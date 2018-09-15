Япония отложила намеченный на сегодня запуск беспилотного космического корабля «Конотори-7» к МКС
Он должен доставить на орбиту грузы и оборудование. Как пояснили в Японском агентстве аэрокосмических исследований, отмена связана с техническими проблемами и необходимостью проверки рабочих систем ракеты. Изначально запуск должен был пройти 11 сентября, и его уже неоднократно переносили.
Комментарии1
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tks 15 сентября 2018 | 03:34
Космический Кретин - мальчик Вова. Просто улётный. Это надо умудриться - сломать самое ценное наследство от Советов (19 лет ломать - шутка ли??). Не зря про него столько анекдотов существует.