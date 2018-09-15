Япония отложила намеченный на сегодня запуск беспилотного космического корабля «Конотори-7» к МКС

Он должен доставить на орбиту грузы и оборудование. Как пояснили в Японском агентстве аэрокосмических исследований, отмена связана с техническими проблемами и необходимостью проверки рабочих систем ракеты. Изначально запуск должен был пройти 11 сентября, и его уже неоднократно переносили.