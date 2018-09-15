Полиция задержала в центре Москвы лидера движения «Лев против» Михаила Лазутина

Его и шестерых активистов организации отвезли в ОВД «Якиманка» для дачи объяснений, пишет «МБХ Медиа». Лазутин и несколько человек неделю назад стали участниками массовой драки на Болотной площади, где движение проводило антиалкогольный рейд. Сообщалось, что от рук участников рейда пострадали несколько человек, один из них с ДЦП. Пострадавшие подали заявление в полицию. Лазутин, до основания этого проекта, участвовал в рейдах с Максимом Марцинкевичем (Тесаком), ныне осужденным за возбуждение ненависти.