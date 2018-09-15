Решение Синода РПЦ в связи с ситуацией на Украине равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинополем

, говорят в Московском патриархате. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в то же время отметил, что евхаристическое общение между обеими церквями не прерывается. Дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от действий Константинопольского патриархата. Иларион добавил, что патриарх Варфоломей рискует остаться без поддержки примерно половины из 300-милионного православного населения планеты. В свою очередь в интервью RT он заметил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви может привести к кровопролитию.