Решение Синода РПЦ в связи с ситуацией на Украине равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинополем
, говорят в Московском патриархате. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в то же время отметил, что евхаристическое общение между обеими церквями не прерывается. Дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от действий Константинопольского патриархата. Иларион добавил, что патриарх Варфоломей рискует остаться без поддержки примерно половины из 300-милионного православного населения планеты. В свою очередь в интервью RT он заметил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви может привести к кровопролитию.
Комментарии9
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nikvol 15 сентября 2018 | 03:19
Церковная дипломатия решительнее и смелее государственной.
tks 15 сентября 2018 | 03:27
Илларион - просто фашик. Такой всамделишний черносотенный, махровый, русский фашик. Религия для путинских попиков лишь повод для кровопускания.
dmast79 15 сентября 2018 | 03:33
tks: Это хорошо, что укро-церковь более не будет считаться Русской Православной.
Завтра амерские еретики прикажут хохлам женить мужиков на мужиках - хохлы и рады.
tks 15 сентября 2018 | 03:53
dmast79: За этим - на Охотный ряд - плиззз ;))) наверное, госдурцам тоже америкоты проклятые подлый заказ сделали ;)))
davi__koloradov 15 сентября 2018 | 04:11
dmast79: "женить мужиков на мужиках" - за этим Вам в рашкованское ГРУ.
irdo 15 сентября 2018 | 03:50
РПЦ звереет от бессильной злобы.
Уже крестовым походом грозит.
agamasat 15 сентября 2018 | 03:29
Пусть попробуют развязать кровопролитие еще и на религиозной основе. Думаю, мало не покажется по всем итогам.
andrang2 15 сентября 2018 | 03:40
Кто-то рискует с чем-то остаться, по словам кого-то, а кто-то, кто против автокефалии, получит автофекалию.
tks 15 сентября 2018 | 03:56
andrang2: Боюсь, с такими рисками всё грозит закончиться большим, тотальным автоfuсk'oм...