В Москве назвали дезинформацией новое расследование о возможной причастности к ГРУ подозреваемых по «делу Скрипалей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила группу Bellincat в том, что она работает на западные спецслужбы. Как утверждают представители Bellincat и издания The Insider, Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в покушении на Скрипалей в Солсбери, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это, по словам авторов расследования, подтверждается рядом документов, а также прямыми и косвенными свидетельствами. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT настаивали, что не работают на спецслужбы.
Комментарии8
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pusto1 15 сентября 2018 | 03:12
Эх Маша Маша, нам ли жить в печали. На какие службы они еще могут работать?
splin2 15 сентября 2018 | 03:25
pusto1: В Москве назвали дезинформацией //
Что-то не припомню, когда в Москве в чем-то признавались во времена путинского правления.
ura_123 15 сентября 2018 | 03:48
pusto1: Может на коммунальные? А чё,два пидора-сантехника поехали в Англию)))
chahtarmukola 15 сентября 2018 | 03:16
А СБАЦАЙ КА МАНЯ НАМ МУРКУ..
tks 15 сентября 2018 | 03:21
Маша. Голова. Грязно. Очень. Мыть. Баня. Мочалка.
democ 15 сентября 2018 | 04:18
tks: И рот поласкать.
democ 15 сентября 2018 | 04:20
democ: ...полоскать.
alex362 15 сентября 2018 | 04:18
Это безобразие - дезинформацией имеет право заниматься только МИД России! На святое покушаются!