В Москве назвали дезинформацией новое расследование о возможной причастности к ГРУ подозреваемых по «делу Скрипалей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила группу Bellincat в том, что она работает на западные спецслужбы. Как утверждают представители Bellincat и издания The Insider, Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в покушении на Скрипалей в Солсбери, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это, по словам авторов расследования, подтверждается рядом документов, а также прямыми и косвенными свидетельствами. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT настаивали, что не работают на спецслужбы.