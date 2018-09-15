США связывают введение санкций против «Северного потока – 2» с выполнением Россией Минских соглашений
Американский министр энергетики Рик Перри заметил, что у Москвы есть возможность продемонстрировать желание стать добрым соседом и поддерживать более цивилизованные отношения с окружающими их странами. В отношениях с Украиной этого пока не заметно, добавил Перри. Министр подчеркнул, что планы Вашингтона продавать свой сжиженный природный газ в Европу не является реальной причиной для санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».
Комментарии1
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salut__521 15 сентября 2018 | 02:35
//у Москвы есть возможность продемонстрировать желание стать добрым соседом и поддерживать более цивилизованные отношения с окружающими их странами. В отношениях с Украиной этого пока не заметно//
Как-так незаметно? Плохо смотрите, очки наденьте! В результате добрососедской российской агрессии с 2014 года погибли более 10 тысяч украинцев...