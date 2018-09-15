США связывают введение санкций против «Северного потока – 2» с выполнением Россией Минских соглашений

Американский министр энергетики Рик Перри заметил, что у Москвы есть возможность продемонстрировать желание стать добрым соседом и поддерживать более цивилизованные отношения с окружающими их странами. В отношениях с Украиной этого пока не заметно, добавил Перри. Министр подчеркнул, что планы Вашингтона продавать свой сжиженный природный газ в Европу не является реальной причиной для санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».