Украинского активиста Владимира Балуха, который держит бессрочную голодовку, избили в симферопольском СИЗО
Ему также поступают угрозы, пишет сайт «Крым.Реалии». Балуха задержали два года назад. Его приговорили к пяти годам колонии по обвинению в хранении боеприпасов и нападении на начальника СИЗО. Активист вины не признает, он объявил бессрочную голодовку в марте. За это время Балух, как пишет «Медиазона», потерял более 30 килограммов веса. В начале сентября его адвокат Ольга Динзе предупредила, что состояние заключенного ухудшилось.
Комментарии1
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wuwer 15 сентября 2018 | 02:40
Тема полностью не раскрыта
Прессхата или пыточных дел мастера выполняли рутинную работу?
У нас в СИЗО самоубиваются 15 выстрелами в спину и контролькой в голову,....
сев предварительно, на смазанную вазелином, зазубренную дубинку (чтоб уж окончательно не выглядеть садистом)
и ни чё.....обычное явление....ну чел просто платить не захотел......обнищавшим обладателям пистолета