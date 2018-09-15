Украинского активиста Владимира Балуха, который держит бессрочную голодовку, избили в симферопольском СИЗО

Ему также поступают угрозы, пишет сайт «Крым.Реалии». Балуха задержали два года назад. Его приговорили к пяти годам колонии по обвинению в хранении боеприпасов и нападении на начальника СИЗО. Активист вины не признает, он объявил бессрочную голодовку в марте. За это время Балух, как пишет «Медиазона», потерял более 30 килограммов веса. В начале сентября его адвокат Ольга Динзе предупредила, что состояние заключенного ухудшилось.