Верховный суд вернул на новое рассмотрение дело о публикации раскрашенной фотографии статуи Родины-матери

Представитель штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков обвиняется в публичном осквернении символов воинской славы. В то же время в прокуратуре планировали переквалифицировать дело на более тяжкую статью — о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, пишет «Кавказский узел». Однако Верховный суд не стал ужесточать обвинение. Сам Волков в связи с расследованием дела находится под подпиской о невыезде. Он настаивает на невиновности. Фото раскрашенной зеленкой статуи «Родина-мать зовет!» было размещено в рамках флешмоба, удалено сразу после появления негативных комментариев, и несколько раз были принесены извинения.