Верховный суд вернул на новое рассмотрение дело о публикации раскрашенной фотографии статуи Родины-матери
Представитель штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков обвиняется в публичном осквернении символов воинской славы. В то же время в прокуратуре планировали переквалифицировать дело на более тяжкую статью — о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, пишет «Кавказский узел». Однако Верховный суд не стал ужесточать обвинение. Сам Волков в связи с расследованием дела находится под подпиской о невыезде. Он настаивает на невиновности. Фото раскрашенной зеленкой статуи «Родина-мать зовет!» было размещено в рамках флешмоба, удалено сразу после появления негативных комментариев, и несколько раз были принесены извинения.
Комментарии2
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nestor199 15 сентября 2018 | 02:15
Волков подонок.
ly4_sveta 15 сентября 2018 | 02:35
То есть какого-то административного наказания
мало, надо человека прогнуть, сломать и посадить по полной!?
И даже «под подпиской о невыезде»? Так страшен и
опасен для общества? Боятся, что всех людей зеленкой перемажет?