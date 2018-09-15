Комитет Всемирного антидопингового агентства рекомендовал восстановить Российское антидопинговое агентство в правах

Этот вопрос будут рассматривать на заседании на следующей неделе. Комитет по соответствию удовлетворен тем, что российская сторона признает проблемы с допингом в российском спорте, и считает это выполнением одного из оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению членства российской структуры, отметили в международной организации. Комитет также принял новое обязательство Москвы предоставить WADA доступ к данным и анализам московской антидопинговой лаборатории через независимого эксперта. РУСАДА исключили три года назад, когда разгорелся скандал с допингом в легкой атлетике.